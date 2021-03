Onbegrip over starre houding in Elburg over shoppen op zondag

Veel Elburgse winkeliers willen ook op zondag hun deuren openen. Dat mag niet, want een meerderheid van de gemeenteraad vindt de zondagsrust belangrijker. Om ondernemers tegemoet te komen, wil een aantal partijen winkeliers de kans geven om op zondag extra omzet te draaien. Maar corona of geen corona, daar steken gelovige partijen een stokje voor.

Het is een heikel punt in Elburg, de zondagsopenstelling. Elburg is een van de plaatsen in Gelderland die veel toeristen trekt. Op zonnige zondagen is het druk in het vestingstadje. De terrassen zitten dan overvol, maar de winkels zijn dicht. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot vorig jaar mei nog dat zij niet wil dat er op zondag wordt gewinkeld. Corona verandert dat niet.

Onvoorstelbaar, vindt de oppositie. Fractievoorzitter van Elburg Beleid, Peter van Andel is zichtbaar geëmotioneerd: "Ondernemers hebben al hun pensioen en spaargeld al opgemaakt, auto verkocht en moeten straks de sportclub voor de kinderen opzeggen. Er is heel veel leed. De winkels op zondagmiddag openen zou hen helpen."

'Corona rechtvaardigt nieuwe discussie'

Ondernemers schreven een brandbrief naar de gemeente. De wethouder zegt dat hij met ze in gesprek gaat. De oppositie vindt dat corona een nieuwe discussie rechtvaardigt, omdat veel winkeliers ermee geholpen zijn.

De andere partijen blijven bij hun argumenten. Jan Krooneman, fractievoorzitter van de SGP: "De zondagsrust is voor ons onopgeefbaar". De andere collegepartij, Algemeen Belang, staat er hetzelfde in: "Wij voelen de nood en zorg, maar die ene rustdag in de week blijft voor ons een principieel punt", aldus fractievoorzitter Agaath de Weerd.

Van Andel blijft bij zijn standpunt: "Ik zou niet weten wat je anders zou kunnen doen om ondernemers te steunen. We zijn samen Elburg, maar daar blijkt niks van. Sommige discussies in Elburg hebben blijkbaar geen zin."

