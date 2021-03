'Van een kale kip kun je niet plukken', zeggen boeren over Chickfriend-zaak

De rechtbank in Zwolle buigt zich woensdag en donderdag over de zaak. Rond de 360 pluimveehouders, onder wie pluimveehouder Bos uit Barneveld, huurden Chickfriend in 2016 en 2017 in om hun kippenstallen bloedluisvrij te maken. Achteraf bleek dat het ontsmettingsbedrijf daarvoor onder meer fipronil gebruikte in een mengsel. Het middel kwam in de kippen, eieren en mest terecht.

Bos is ervan overtuigd dat de eigenaren wisten dat de verboden chemische stof in het middel tegen bloedluis zat. Meerdere pluimveehouders hebben volgens Bos naar de samenstelling van het middel gevraagd, maar daar wilden de Chickfriend-medewerkers weinig over zeggen. Zelf vroeg hij er ook naar en kreeg hij de reactie: "Het is eucalyptus en het ruikt ook heel fris, zoals in de sauna. Dat was ook zo, net of je naar de sauna was geweest."

Miljoenenstrop

De fipronil-affaire zorgde voor een schadepost van 100 miljoen euro voor de pluimveesector, schat de Wageningen Universiteit Research in. Bos noemt de vernietiging van zijn eieren heel pijnlijk. Andere pluimveehouders moesten ook nog hun vervuilde kippen laten vernietigen. Terwijl pluimveebedrijven gesloten werden, mocht Chickfriend in 2017 nog een tijd doorspuiten met het middel en werd pas later stilgelegd.

Bos denkt niet dat hij zijn schade vergoed krijgt: "Van een kale kip valt weinig te plukken, dus wij verwachten niks en moeten door."

Pluimveebedrijven gestopt

"Een paar pluimveebedrijven zijn er door de fipronilcrisis mee gestopt", vertelt Bos op zijn erf. Hij kon doorgaan, maar heeft géén financiële reserves meer. "Enkele pluimveebedrijven zijn failliet gegaan. En een paar had er geen zin meer in en heeft de boel te koop gezet." Dierenartsen merkten ook dat sommige getroffen boeren er moedeloos van werden en een enkeling suïcidaal.

De advocaat van één van de verdachten heeft eerder aan Omroep Gelderland laten weten dat er door Chickfriend niet moedwillig fout is gehandeld met fipronil.

