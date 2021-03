Weer les op school is fijn, maar ook even wennen

Er is weer geroezemoes. Er wordt weer gelachen. Kortom: de school voelt weer als een school nu de leerlingen er weer zijn. Zo ervaren enkele Gelderse scholen de gedeeltelijke heropening sinds 1 maart. "Iedereen is ontzettend blij dat het weer meer is dan alleen online thuis. Want de hele dag thuis is geen pretje", zo zegt rector Laurens van Lier van het gymnasium in Apeldoorn.

Maar toch is ook dit niet altijd ideaal. Want waar het sociale contact er nu weer is, gaat de kwaliteit van het online onderwijs er nu juist op achteruit. Had voorheen tenminste iedereen les via het beeldscherm, nu moeten docenten de aandacht verdelen tussen de klas en de leerlingen thuis.

Het Dorenweerd College in Doorwerth probeert het op te vangen door 's middags extra tijd in te ruimen voor de leerlingen thuis. "We hebben de lessen ingekort van 50 naar 40 minuten en in de tijd die daardoor 's middags vrijkomt, is er voor de leerlingen thuis gelegenheid voor vragen en individuele hulp", zo vertelt interim-bestuursvoorzitter Jan Wiegers.

Op scholen waar ze wel hele klassen op locatie laten komen, is het overigens ook hard werken. "De hele klas komt naar school, maar vanwege de afstandsregel zijn ze verdeeld over twee lokalen. Dat vraagt wat van docenten, want die geven in het ene lokaal klassikaal les terwijl het andere lokaal het via teams volgt. En dan lopen docenten heen en weer", zo legt Van Lier uit.

Maar 1,5 meter afstand houden, binnen én buiten, is niet altijd makkelijk, zegt hij. "Zeker de eerste dag hebben we extra mensen laten surveilleren zodat mensen op 1,5 meter afstand blijven, ook buiten. Maar laten we eerlijk zijn: hele kudde brugklassers buiten op afstand houden is geen sinecure."

