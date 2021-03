INTERVIEW | François Gesthuizen begrijpt gedwongen vertrek bij NEC niet

Bekijk de video. Het interview gaat eronder verder.

Precies een jaar geleden speelden jullie met NEC uit tegen Jong Utrecht. Wat weet je nog van die wedstrijd?

We wonnen dankzij een goal van Ole Romeny in de blessuretijd. Ik begreep het laatste doelpunt in het betaald voetbal.

Want jullie hadden nooit kunnen bevroeden dat het seizoen ten einde zou zijn.

Het ging heel snel. De keuzes of we nog wel gingen voetballen en of spelers nog wel mochten reizen. Uiteindelijk kwam die lockdown en is het seizoen als een nachtkaars uitgegaan.

Hoe onbevredigend was dat? Want je weet nooit waar jullie dat seizoen geëindigd zouden zijn.

Ja, de doelstelling van het eerste jaar in het zogenaamde driejarenplan was top acht, het halen van de play-offs. We stonden achtste, dus voldeden aan die doelstelling. We zaten in een redelijke fase. En in de play-offs weet je nooit waar het eindigt. Emmen promoveerde ooit toen ze achtste waren geëindigd.

Het driemanschap van NEC vorig jaar, met François Gesthuizen in het midden Foto: Broer van den Boom

Jij zat bij het eerste elftal, maar toen werd de staf veranderd. En jij maakte daar geen deel maar van uit.

Ja, dat was voor mij zeker een vervelende mededeling. Ik had intern aangegeven dat ik daar onderdeel van uit had willen maken. Ik voelde mij prettig in die rol. Rogier Meijer werd als hoofdtrainer genoemd en ik had prima in een rol als assistent willen werken. Ik denk dat daar ook mijn competenties best wel liggen. Maar de club heeft een andere keuze gemaakt of Rogier heeft een andere keuze gemaakt. Ik weet niet wie daarin beslissend is geweest. Ik had in mijn contract staan dat ik altijd terug kon keren naar mijn oude functie in de academie. Dus dat is ook geschied en daar heb ik het afgelopen jaar dus gewerkt.

Het seizoen was goed en wel begonnen en toen mocht je vanwege de lockdown alleen nog maar trainen. Hoe lastig was dat?

Dat duurt nu al heel lang, inderdaad. En veel onduidelijkheden. Ik heb NEC onder 18. Maar jongens die 17 zijn en 18 worden, moeten dan weer uit de groep, want 18-jarigen mogen niet meedoen. Dus heel veel verloop in de groep. In groepjes van twee trainen. Dus er was heel veel creativiteit nodig als trainer om alles voor elkaar te krijgen.

Hoe moeilijk is het dat de wekelijkse prikkel van een wedstrijd ontbreekt?

Dat is natuurlijk wel lastig. We proberen aan alle kanten te vermijden dat dat een issue wordt. Het gaan bij deze jongens vooral om opleiden. Alleen is het wel lekker als je op zaterdag een wedstrijd hebt, waarin je je kunt meten met tegenstanders en andere spelers. We spelen wel onderlinge wedstrijden. En met de verruiming tot 27 jaar kunnen we nu ook tegen NEC onder 21 spelen. Dan kunnen we de weerstand wat opbouwen. Maar die wedstrijden blijven een mooi meetmoment voor die jongens en voor ons ook. Maar uiteindelijk moeten de spelers vooral beseffen dat dit jaar heel belangrijk is om door te stromen of niet.

François Gesthuizen als jeugdtrainer Foto: Omroep Gelderland

Maar ook hier mag je niet meer mee doorgaan. Kwam die mededeling jou rauw op het dak vallen?

Ja, het is natuurlijk wel vreemd dat je het ene jaar goed genoeg wordt geacht om hoofdtrainer te zijn bij het eerste in een driemanschap. En dat je een jaar later niet goed genoeg bent voor de academie. Uiteindelijk werd mij aangegeven dat het een financiële reden heeft dat mijn contract niet werd verlengd. Daar had ik best over willen praten. Ik werkte bij het eerste, dus dan word je gezien als een kwalitatief goede trainer. Dat werd nu ook aangegeven. Kwalitatief is er niks mis, maar het was dus op financiële gronden. Ik kan niet in de portemonnee kijken van de club. Dit is mij medegedeeld en daar moet ik mee zien te dealen.

Hoe pijnlijk is dat voor jou?

Ja, dat is zeker pijnlijk als clubman ook. Ik heb hier een jaar gespeeld en in periodes tien, elf jaar gewerkt in de jeugd en bij het eerste. Ik ben een jongen uit de regio en voel me verbonden met de club. Het is pijnlijk omdat er privé ook vervelende dingen spelen. Het stapelt zich nu op.

Je hebt een behoorlijke CV opgebouwd en hebt een breed netwerk. Wat wil jij verder in het voetbal?

In het voetbal gaat het er niet alleen om wat jij wil, maar ook wat er op je pad komt. En wie kent wie. Maar nu ook in coronatijd is er bij veel clubs financieel veel gebeurd, in academies, bij eerste elftallen of Jong-elftallen. Veel clubs zullen de trainers houden of moeten financieel terug. Dus de plekken in het betaald voetbal liggen niet voor het oprapen. Ik laat alles gewoon op me afkomen.

François Gesthuizen als trainer van NEC onder 18 Foto: Omroep Gelderland

Eens kijken wat ik wil, want er zijn privé ook wat dingen aan de hand die niet prettig zijn voor mij. Dus ik sta een beetje op een punt in mijn leven dat ik denk: wat wil ik nu? Ik probeer de positiviteit weer terug te vinden. Hopelijk levert mijn verleden in het voetbal ook nog wat op. Ik ben niet voor niks trainer bij het eerste geweest, dus ik dicht mezelf toch ook wel wat kwaliteiten toe. Hopelijk komt er iets leuks op mijn pad. We gaan het zien.

Je hebt van alles gedaan, dus je bent wel veelzijdig. Van jeugd tot eerste elftal.

Wat dat betreft heb ik alles wel gedaan. Hier begonnen met jonge jeugd, daarna doorgestroomd naar de wat oudere jeugd. Uiteindelijk de uitstap gemaakt naar de amateurs, bewust om te leren. Dat is een andere dynamiek in training geven en leiding geven. Daarna de stap gemaakt naar hogere amateurs in combinatie met jeugd. En hier gewerkt met een hele goede lichting met Bart van Rooij, Dirk Proper en Ayman Sellouf, die nu allemaal in het eerste spelen. Geweldig mooie jaren gehad en uiteindelijk de stap naar het eerste gemaakt. Ja, wel redelijk veelzijdig inderdaad. Maar ik probeer me nu breed te oriënteren. Je kunt van alles willen, maar je bent ook afhankelijk van anderen.