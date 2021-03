We krijgen meer ruimte om 'miljoenen coronakilo's' eraf te sporten

De geldende avondklok blijkt van kracht tot en met dinsdag 30 maart, net als vrijwel alle andere coronamaatregelen. Voor winkeliers, die twee weken geleden al op afspraak klanten mochten ontvangen, komt er een kleine verlichting. Ze mogen iets meer klanten ontvangen, tot een maximum van vijftig klanten per winkel. Voor kleinere winkels blijft echter een maximum van twee klanten gelden.

Zwemmen en sporten

Zwemlessen en afzwemmen voor kinderen tot twaalf jaar kan per dinsdag 16 maart weer 'uit het oogpunt van veiligheid en de komende zomer', aldus Rutte. Buitensporten mag per 16 maart ook weer in kleine clubjes van vier. "We zijn samen miljoenen coronakilo's aangekomen", wees De Jonge op de noodzaak van beweging.

Er komt ook een uitzondering op de avondklok tijdens de verkiezingen. Vrijwilligers voor stembureaus krijgen toestemming om op pad te gaan. Ook mensen die het tellen van de stemmen willen bijwonen, mogen tijdens de avondklok over straat gaan. "De avondklok kan en mag vrije verkiezingen niet in de weg staan", aldus Rutte.

Zie ook: KIJK LIVE MEE | Een nieuwe coronapersconferentie van Rutte en De Jonge

Nog een piek voor ons

Verdere versoepelingen komen mogelijk rond Pasen, dat dit jaar begin april valt. Daaronder valt mogelijk de openstelling van terrassen, meer ruimte voor winkeliers én voor het onderwijs. Dat is wel afhankelijk van de coronacijfers en vooral de verspreiding van de Britse variant van het virus. "Maar de piek van de derde golf ligt nog voor ons. De vooruitzichten zijn niet goed", liet minister Hugo de Jonge weten.

De vaccinaties verlopen wel steeds sneller. "Het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand krijgt over het virus", aldus Rutte. "De verwachting is dat iedereen die een prik wil hebben, die in juli heeft gehad. Dat is het moment dat we grote stappen kunnen zetten het normale leven."

Ondernemers

Rutte zei zich echter ook te beseffen dat de huidige lockdown niet nog vier maanden vol te houden is. "Perspectief is keihard nodig. Het water staat ondernemers aan de lippen." Daarom wil het kabinet de steunmaatregelen voor ondernemers nogmaals tegen het licht houden.

Op 23 maart staat de volgende persconferentie op het programma.

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis