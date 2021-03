Verdachten autobranden Arnhem voor de rechter

Een 39-jarige man uit Arnhem moet dinsdag voor de rechter verschijnen voor het in brand steken van meerdere auto's in zijn woonplaats. De Gelderse hoofdstad is sinds vorig jaar april geteisterd door een reeks autobranden.

De verdachte werd in mei opgepakt. De Arnhemmer wordt ervan verdacht dat hij in april een BMW en een Renault in brand heeft gestoken. Verder zou hij die maand geprobeerd hebben om een Porsche Carrera in brand te steken door een aanmaakblokje onder de auto te leggen en aan te steken. Die poging mislukte.

Tweede verdachte

Ook een 42-jarige vrouw uit Arnhem staat dinsdag terecht voor brandstichting. Zij wordt ervan verdacht dat zij op 11 april vorig jaar in Arnhem een auto en een schutting in brand heeft gestoken.

Reeks autobranden niet opgelost

De serie autobranden is niet opgelost, want na de aanhouding van beide verdachten gingen er nog steeds wagens in vlammen op. In totaal brandden er vorig jaar in Arnhem 135 auto's en bestelbusjes uit.

