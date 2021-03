Deze leerlingen krijgen vanaf vandaag les in een kerk

"Fijn dat we weer naar school mogen. We hebben best lang achter een scherm gezeten", zegt Nora bij binnenkomst. Toch is de wisselvalligheid in dit coronajaar lastig, zeker in het eerste jaar, vertelt een brugklasser. "Dan is het moeilijk om aan één plek te wennen." Een andere leerling vindt het wel 'heel speciaal' om ineens in een kerk te zitten. "Het is wel heel groot en gaaf om te zien."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"We mogen gelukkig weer onderwijs geven. Maar leerlingen op anderhalve meter van elkaar: dat past gewoon niet in ons gebouw", legt directrice Yvonne Balk uit. Ze is dus 'heel blij' met de mogelijkheid die de Koepelkerk nu biedt. "Verreweg de meeste leerlingen snakken er naar om hun docenten, maar vooral ook elkaar te zien. Online komen we een heel eind, maar er gaat niets boven een les waarbij je samen in één ruimte bent en van elkaar kunt leren."

Voor koster Derk Harlaar is het ook een hele omslag. Want dat zijn kerk ineens vol zit met leerlingen, is hij niet gewend. "Twee weken geleden kon ik me daar nog niets bij voorstellen."

'Kerk moet gebruikt worden'

Harlaar vindt het 'echt geweldig' om op deze manier bij te kunnen dragen. "Vaak worden kerken alleen op zondag gebruikt. Af en toe doordeweeks voor bruiloften en dergelijke. De reden is natuurlijk niet leuk, maar dat het gebouw nu volledig benut wordt, is echt fantastisch. Een kerk moet gebruikt worden: die is niet alleen om naar te kijken."

En zoveel moeite, was het volgens de koster nu ook weer niet. "Stoelen eruit halen. Tafeltjes in de andere richting zetten. Schoolbord neerzetten, en je bent klaar. Zo simpel kan het zijn."