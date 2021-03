Ruud werkt al 40 jaar in een kringloopwinkel

Tegelijkertijd gaat één van de oprichters bijna met pensioen. De inmiddels 66-jarige Ruud Schmidt stond samen met enkele anderen aan de wieg van het fenomeen kringloop. Nog een kleine maand en dan is het voor hem afgelopen.

Filosofie

"Een kringloop is iets heel anders dan een tweedehands winkel", vertelt Schmidt over zijn passie vanuit de kringloopwinkel in Elst. "Er zit een hele andere filosofie achter."

"Toen wij in de jaren tachtig begonnen, was dat omdat we zagen dat de consumptiemaatschappij zorgde voor heel veel overbodige spullen. Wij waren werkloos en vanuit de gemeente Rheden kwam iemand met het idee naar ons om een kringloopwinkel te beginnen. Zo is het begonnen in 't Pakhuis in Dieren."

Bekijk de video over de kringloopwinkel in Elst hieronder. De tekst gaat daaronder verder.

"In het begin heb je alles op een paar vierkante meter staan", herinnert Schmidt zich. "Spullen hingen aan het plafond. We wilden toen alles bewaren, want het moest hergebruikt worden."

Afvoeren gemeentelijk afval

Het doel was niet om er geld aan te verdienen, maar om te recyclen. Door de jaren heen is deze filosofie overeind gebleven en uitgebouwd. Kringloopwinkels hebben nu vaak meer vierkante meters en meerdere vestigingen. Ze zijn een belangrijke rol gaan spelen bij het afvoeren van gemeentelijk afval. Ook biedt het een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werken er ook taakgestraften.

Met zijn pensioen in zicht is Schmidt zijn ideologie nog niet verloren. "De hele maatschappij zal kringloop moeten worden", vindt hij. "Kringlooplandbouw of -veeteelt is er nog niet. Een kringloopeconomie of -industrie ook niet. Er zijn we stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet."

Ruud Schmidt werkt er nog steeds met alle plezier, maar of hij het werken in de kringloopwinkel ook gaat missen? "Nou, uhm, nee, zelfs na zo'n lange tijd, eigenlijk niet", lacht Schmidt, "Ik heb nog andere leuke dingen te doen."

