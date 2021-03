Graafschap College helpt laaggeletterden

"Met ondersteuning van het Graafschap College kunnen veel Achterhoekers straks zeggen dat ze gegroeid zijn en betere kansen voor zichzelf hebben gecreëerd", denkt wethouder Jorik Huizinga van Doetinchem, de gemeente met regie over de monitoring van het plan. "Die ontwikkeling mogelijk maken, dat vind ik mooi." Het Graafschap College gaat trainingen, cursussen en opleidingen op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden verzorgen. Daarnaast is het de bedoeling dat de school verschillende doelgroepen, zoals inwoners met Nederlands als tweede taal, kan vinden en bereiken. In de Achterhoek zijn volgens de gemeenten ongeveer 40.800 inwoners laaggeletterd, waarvan twee derde Nederlandssprekend is.



De gemeenten lieten eind vorig jaar, na het opstellen van de vierjarige regiobrede aanpak, weten op zoek te zijn naar een geschikte partner om het plan mee uit te voeren. Die partner hebben ze naar eigen zeggen gevonden in het Graafschap College: "Door deze samenwerkingsovereenkomst hebben we een goede, lokale aanbieder die zeer goed in staat is om mensen de vaardigheden aan te leren die zij in het dagelijks leven nodig hebben." De verwachting is dat het ondersteunen op taal-, reken- en computergebied een positief gevolg heeft voor de kansen van mensen op de arbeidsmarkt.



Graafschap College enthousiast

"Wij zien ernaar uit om met ons team mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling en daarmee een volgende stap in hun leven mogelijk te maken", aldus Rik van Wijk, sectordirecteur Educatie en Participatie op het Graafschap College. De samenwerking tussen de Achterhoekse gemeenten en het Graafschap College blijft in ieder geval gelden tot 21 december 2022 en kan daarna twee keer met een jaar worden verlengd.





