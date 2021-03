De terrassen gaan later deze maand in de grensstreek wellicht al open

Volgens deze ondernemers is zo'n punt aan de horizon belangrijk. "In Nederland blijf je in de duisternis hangen", vertelt de Nederlandse Katharina Steenveld die een Duits café runt op de grensstreek. "Hier kunnen we eind maart de terrassen open gooien als de cijfers blijven dalen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Nederland kan volgens enkele horecaondernemers een voorbeeld nemen aan Duitsland als het gaat om de coronamaatregelen. In Duitsland werkt de overheid met een routekaart. Stapsgewijs wordt dan duidelijk wat mogelijk is en wat niet vanwege corona.

Ook de Nijmeegse horecaondernemer Bastien Langeveld woont net over de grens, in het Duitse Kranenburg. Hij heeft daar een communicatiebedrijf. Daarnaast is hij vennoot in meerdere horecazaken.

De Duitse mentaliteit: 'afspraak is afspraak'

"Kijk, die Duitsers zetten wel stippen aan de horizon. Dan weet je waar je naar toe werkt, als je je aan de coronaregels houdt. Duitsers hebben ook een andere mentaliteit: afspraak is afspraak." Volgens hem zag je vorig jaar ook dat daardoor de horeca in Duitsland na de eerste lockdown veel eerder open mocht dan in Nederland. Ook bleef de horeca toen langer open, legt Langeveld uit.

Als de coronabesmettingen niet stijgen in Duitsland, mogen restaurants en bioscopen over drie weken daar ook weer open. Steenveld van Boscafé Merlijn in Kranenburg vindt de coronamaatregelen in Duitsland duidelijker en fijner.

"Zoals het in Nederland gaat, blijf je in een donkere tunnel werken waarbij je geen uitzicht hebt op een lichtpuntje. Het is ook respectloos naar de mensen toe. En onnodig. Luister bijvoorbeeld naar Horeca Nederland, die hebben prima ideeën", aldus Steenveld. "Het kan toch niet dat de parken vol zitten en de terrassen dicht moeten blijven?"

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis