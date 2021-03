Gelderland Helpt de Zorg

Deze week staat ook Gelderland Helpt in het teken van zorgen voor elkaar. Zowel op tv als op radio hoor en zie je verschillende mooie verhalen van mensen die het verschil maken in of voor de zorg.

Voor elkaar zorgen heeft niet alleen te maken met verzorging, maar ook met naar elkaar omkijken. Dat vinden Irma en Brigitta. Irma is sinds januari met pensioen nadat ze jarenlang in de thuiszorg werkte. Nu ze meer vrije tijd heeft wil ze graag anderen blij maken. En dat doet ze samen met haar vriendinnen door vlaggenlijnen te maken met teksten als 'hou vol' of 'fijne dag'. De zelfgemaakte vlaggenlijnen versturen zij naar mensen die het moeilijk hebben, zoals een verzorgingshuis waarvan er een afdeling in quarantaine moet of een zorgmedewerker die het zwaar heeft. Irma en Brigitta hebben meerdere vriendinnen en familie opgetrommeld en zitten soms tot wel half 12 's avonds nog te naaien, knippen en plakken maar allemaal om andere een lach op hun gezicht te geven.

Maatjes gezocht

Ook activiteitenbegeleidster Merel van het Biesemhuis in Doesburg wil haar bewoners een lach op hun gezicht geven. In het Biesemhuis wonen mensen met dementie en Merel zorgt ervoor dat de bewoners iedere dag weer iets leuks gaan doen, maar één op één begeleiding zou de bewoners nog blijer maken. Daarom zijn wandelmaatjes, voorleesmaatjes en koffie maatjes meer dan welkom! Gewoon even wat gezelligheid om een lach op het gezicht van de bewoners brengen.

De wind in de haren

Ondanks de coronamaatregelen, zorgt Geert ervoor dat mensen die er zelf niet meer zo makkelijk op uit kunnen, tóch nog de wind in hun haren kunnen voelen. Geert is vrijwilliger bij de Zonnebloem en haalt met zijn duofiets mensen op die slecht ter been zijn. Geert heeft een 'kuch-scherm' geplaatst tussen hem en de bijrijder, en kan zo heerlijke tochtjes maken rondom Zutphen. Maar de lijst met mensen die graag mee willen op de fiets is lang, dus vraagt Geert om wat versterking. Je vindt de fietsers, wandelmaatjes en vlagaanvragen allemaal via www.gelderlandhelpt.nl.

De speciale uitzending van Gelderland Helpt kijk je op woensdag 17 maart om 17.20 uur op TV Gelderland (ieder uur herhaald). Terugkijken kan ook via Uitzending Gemist.

Daarnaast kun je tijdens de Week van de Zorg iedere werkdag om 11:40 uur op Radio Gelderland luisteren naar oproepen die in het teken staat van zorgvragen.