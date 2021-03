GLD doc - Met het begin van de lente

Eind maart 1945, een week voor de bevrijding door Canadese grondtroepen, wordt Doetinchem in een tijdsbestek van vijf dagen getroffen door drie bombardementen. De bommen die de geallieerde vliegtuigen afwerpen, kosten naar schatting 140 mensen het leven en leggen een groot gedeelte van de binnenstad in puin. Daarmee behoort Doetinchem tot de relatief zwaarst getroffen steden van Nederland. De grote vraag is waarom? Was er sprake van een doelgerichte actie of waren de bombardementen een vergissing?

Herbert Tomesen, Karl Lusink en Hendrik Land hebben onderzoek gedaan naar deze bombardementen op 19, 21 en 23 maart 1945. Hun conclusie is, dat elk bombardement een eigen karakter had. Zo blijkt het grote bombardement op 21 maart een vergissing te zijn geweest. De vraag die de drie heren heeft aangezet tot het onderzoek is: hoe kan er sprake zijn van vergissingsbombardementen bij stralend mooi weer?

Operation Plunder

De bevrijding van Nederland loopt in Gelderland vast in Nijmegen, maar in maart 1945 staan de geallieerden op het punt om de Rijn over te steken onder de naam Operation Plunder. Het is opmerkelijk dat het verzet in Doetinchem telefonisch contact met hen heeft via het geheime netwerk van het elektriciteitsbedrijf PGEM. Verzetsman Jan Houtsma houdt het Canadese leger op de hoogte van wat er in Doetinchem en omgeving speelt. De bombardementen die daarop de stad treffen, zijn een enorm drama voor inwoners van de stad. Maar de bommen vallen dichtbij de doelen die Jan heeft omschreven. Al stelt hij later dat dit bombardement vele tienduizenden soldaten het leven heeft gespaard, hij zal zich de rest van zijn leven afvragen of de ramp met de vele slachtoffers zijn schuld is geweest.

