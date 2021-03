School verzint nepbedrijven om stages van leerlingen te redden

Jarick van der Kleijn legt zijn ‘collega’s’ uit hoe hij de lentecampagne heeft opgezet van Urban Studio’s. Yarick: "Ik ben voor warme kleuren gegaan, wat bij de lente past. Dus de kleur geel, lichtroze, dat soort dingen heb ik naar voren gehaald."

Jarick is één van studenten die gedupeerd is door de coronacrisis: "Ik had een stage gevonden en vanwege de coronamaatregelen werd de periode uitgesteld en uiteindelijk heeft het bedrijf afgehaakt en verviel mijn stage."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Maar nu is er het fictieve Urban Studio's. Een bedrijf met artikelen voor de huiselijke inrichting. Docent Inge te Kaat van het ROC Nijmegen legt uit: "Het idee is dat ze meelopen in een webwinkel om alle afdelingen te doorlopen."

Hoewel deze studenten een financiële opleiding doen, krijgen ze dus ook inzicht in de inrichting van de website en de vormgeving van de webwinkel. En daar heeft student Izaell Mercera wel een mening over, zo blijkt tijdens het werkoverleg met zijn docent Inge te Kaat: "Kijk, ik ben helemaal dol op u. Dat logo vind ik ook echt geweldig. Alleen het is te simpel, naar mijn mening."

Izaell licht die mening even later verder toe. "Het trekt niet echt de aandacht. Ik vind niet goed voor het bedrijf. En ik ga eraan werken. Overuren draaien vanmiddag."

Out of the box

Inge te Kaat, die de andere studenten heeft uitgenodigd om ook kritiek te spuien, vindt het alleen maar goed dat de leerlingen zich durven uit te spreken: "Want het gaat echt out of the box, ook buiten hun eigen vakgebied om."

Izaell ziet het ook als een voordeel dat je bij dit fictieve bedrijf juist inzicht krijgt in alle aspecten, terwijl je tijdens een stage bij een echt bedrijf meestal direct in de routine van één bepaalde afdeling komt.

Ook Jarick van der Kleijn ziet dat als een voordeel en hij noemt nog een voordeel van dit bedrijf. "Fouten maken kan en dat heeft geen directe gevolgen. Terwijl dat in het bedrijfsleven wel zo zou zijn." Dat laatste beaamt Te Kaat. "Juist van je fouten leer je." De studenten vinden het fictieve bedrijf wel zeer realistisch. "Ik denk dat het voor negentig procent wel echt is", zegt Jarick.

Salaris is fictief, helaas

De ‘werknemers’ krijgen zelfs een salaris dat ze kunnen besteden aan producten van de andere fictieve bedrijven die door het ROC zijn opgericht. Zogenaamd dan, want zowel de artikelen als het salaris zijn fictief. Izaell: "Oh ja, was dat maar echt ja. Hahaha."