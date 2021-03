Een te hoog BMI? 'Meld je als je een coronaprik wil'

Huisartsen krijgen een steeds grotere rol in de landelijke vaccinatiestrategie, vooral omdat ze groepen die om medische redenen voorrang krijgen, kunnen selecteren. Voor nu gaat het om mensen met het syndroom van Down en om mensen met morbide obesitas die een BMI hebben van boven de 40.

Maar die laatste groep heeft de huisarts zelf ook niet altijd goed in beeld. BMI (body mass index wat een relatie aangeeft tussen je lengte en je gewicht) houdt de huisarts namelijk niet altijd apart bij. Verschillende huisartsenpraktijken in de provincie roepen dan ook op jezelf te melden, als je denkt dat je toch in deze categorie valt.

'Kent u iemand?'

"Een BMI boven de 40 is best heel hoog, dan ben je echt zwaarlijvig. Maar daarmee is nog niet gezegd dat je ook medische hulp nodig hebt en vaak op spreekuur komt", vertelt huisarts Karin Pelkman van huisartsenpraktijk De IJsvogel in Eibergen. "Sommige mensen komen wel op spreekuur, maar daarvoor maken we dan niet altijd een code aan. En mensen kunnen natuurlijk in gewicht aankomen."

"We hebben een bericht op de website gezet en we zijn zelf hard gaan nadenken. Het was wel een wake-upcall dat we deze mensen eigenlijk sowieso in beeld moeten hebben", zegt praktijkmanager Annette Bodegom van de Nijmeegse praktijk De Wedren.

Op de weegschaal

En het helpt, is de ervaring van Leon Hendrikx, huisarts in Steenderen. "Er hebben zich mensen bij ons gemeld ja. En die hebben keurig bij ons op de weegschaal gestaan. Dat leek me wel het meest faire: de animo voor deze prik is groot dus ik hou me strikt aan de richtlijnen." Ook bij de andere huisartsenpraktijken hebben zich mensen gemeld, 'maar die hadden we allemaal wel in beeld', zegt Pelkman.

Belangrijk

Volgens de Nederlandse Obesitas Kliniek worden mensen met ernstig overgewicht vaak zieker door corona en hebben ze een hogere kans om eraan te overlijden. "Als je zeer ernstig overgewicht hebt, ben je gevoeliger voor infecties. Dus je loopt het sneller op. En áls je dan corona krijgt, is de kans groter dat je op de intensive care komt dan bij andere mensen. En daarbij dus ook een hogere kans om te overlijden", licht medisch directeur Ignace Janssen toe.

"Daarbij kost een patiënt met overgewicht op de IC meer handjes aan het bed om ze te verzorgen. Mensen aan de beademing moeten bijvoorbeeld gekeerd worden en bij mensen met overgewicht is dat zwaarder werk."

BMI uitrekenen

Wil je nu weten wat je BMI is en of je je moet melden? Het Voedingscentrum geeft dit rekensommetje: “Je kunt je BMI zelf uitrekenen door je gewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Als je bijvoorbeeld 65 kilo weegt en je bent 1,70 meter lang, dan bereken je je BMI als volgt: 65 kilo / (1,70 x 1,70 meter) = 22,5.“

Overigens vaccineren huisartsen ook mensen die geboren zijn in het jaar 1956 en 1957. Vaccins die overblijven, gaan naar mensen die geboren zijn in het jaar 1958.