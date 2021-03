Dit vinden verschillende politieke partijen van het stikstofprobleem

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en mogen we weer naar de stembus. Een van de belangrijkste verkiezingsthema's voor Gelderland is het stikstofprobleem. Wij hebben hebben alle Gelderse kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen voorgelegd hoe ze denken over de stikstofproblematiek. Niet iedereen heeft gereageerd op ons verzoek. Van de partijen die wel gereageerd hebben kunt u hieronder lezen hoe hun standpunt is.

- 50PLUS, Leendert Lodder, Putten. 26e op de lijst

Het probleem ligt niet alleen bij de boeren. Maak werk van het opkoopbeleid van boerenbedrijven rond Natura 2000 gebieden. Schep voorwaarden tot innovatie in de landbouw en veeteelt, met als doel terugdringing van stikstof uitstoot en gebruik de kennis van universiteiten. Bouw ook geen megastallen meer.

Ga aan de slag met het isoleren van oudere (huur)woningen en voorzie ze van zonnepanelen waar dat kan. Woningcorporaties die daarin investeren zouden het geïnvesteerde bedrag moeten kunnen aftrekken van de huurdersheffing. Subsidieer als provincie woningisolatie en/of gasvrij maken van woningen wanneer mensen dat zelf niet kunnen betalen, met als voorwaarde dat bij de verkoop van de woning het geïnvesteerde geld terugvloeit naar de provincie.

Asbestdaken op grote schuren weghalen, zonnepanelen erop. Kijk ook naar bedrijven en entameer ook hen tot het gebruik van zonnepanelen. Overheidsgebouwen moeten daar waar mogelijk worden voorzien van zonnepanelen. Windmolens alleen wanneer er draagvlak bij de bevolking voor is (en bij voorkeur langs wegen) en geen zonnevelden op vruchtbare akkers. Plaats geen windmolens op de Veluwe.

Windmolens en zonnepanelen zijn geen totaaloplossingen voor de energietransitie; slechts een tussen station op weg ernaartoe. 50PLUS is daarom voor onderzoek naar het gebruik van Thorium als energieopwekker.

- JA21, Derk Jan Eppink, 's-Gravenhage. 3e op de lijst

Het stikstofprobleem is een kunstmatig thema dat Nederland heeft gemaakt omdat het koploper wil zijn in de EU inzake klimaatbeleid. Het speelt niet in Duitsland of België. De reden is dat Nederland stikstof meet op 5 tot 10 centimeter maar de genoemde landen op 50 centimeter tot een meter. Gevolg is dat Nederland meteen op maximum zit en andere landen niet. Nederland, het kabinet Rutte, doet dit zichzelf aan. Gevolg: minder huizen, de boeren in problemen.

- D66, Rob Jetten, Ubbergen. 2e op de lijst

Naast de coronacrisis speelt de stikstofcrisis nog steeds. De rechter heeft vorig jaar gezegd dat we de natuur beter moeten beschermen en heeft verboden nieuwe vergunningen uit te geven waarmee de stikstofuitstoot stijgt. Terecht, maar pijnlijk, want bouwprojecten liggen stil, terwijl veel mensen opzoek zijn naar een huis.

De meeste uitstoot komt uit de veeteelt. Deze stikstof verzuurt de bodem, waardoor veel soorten natuur verdwijnen. Is dit de schuld van de boeren? Nee. Dit is de schuld van de politiek die te lang een voedselsysteem in stand wil houden dat niet goed is voor de aarde. En niet voor de boer. Al decennia passen boeren zich aan. Ze beantwoorden nieuwe regels met nieuwe technieken. Of met harder werken. Of met allebei.

In Gelderland is het stikstofprobleem groot, vanwege veel intensieve veehouderijen en vanwege stikstofgevoelige natuur, zoals de Veluwe. Wat D66 betreft wordt flink in Gelderland geïnvesteerd voor een omslag naar kringlooplandbouw.

- Partij voor de Dieren, Luuk van der Veer, Apeldoorn. 13e op de lijst

De overmaat aan stikstof is een groot probleem voor de natuur. Ik zeg weleens : als je thuis de wc een dag lang niet doortrekt, dan weet je weer hoe ammoniak in een stal ruikt. Omdat er sinds 2015 (eigenlijk ook al daarvoor) ten onrechte vergunningen zijn uitgegeven voor uitbreidingen van stallen, is er nu te veel stikstof in de natuur. Dat heeft weer tot gevolg dat er ook minder huizen gebouwd kunnen worden.

Het ligt vooral aan de overheid die boeren heeft toegestaan uit te breiden terwijl dat eigenlijk niet kon. Stallen zorgen inderdaad voor veel emissie. Omroep Gelderland heeft weleens een overzichtje gemaakt van bedrijven met veel emissie, en ik heb toen gemaild wat het resultaat zou zijn geweest als de veehouderijen daarbij zouden zijn vermeld. De tiende veehouderij staat wat betreft depositie nog boven de eerste van industrie (Parenco).

Het zorgt voor grote problemen in de natuur, doordat veel planten slecht tegen te veel stikstof kunnen, doordat kalk oplost en uitspoelt en jonge vogeltjes (en slakjes e.d.) dan een gebrek aan kalk krijgen. Ik heb als Statenlid al diverse malen vragen gesteld over stikstofemissie en -depositie. Het moet worden opgelost, het is niet anders, door het aantal dieren in de intensieve veehouderij te verminderen. De ammoniaklucht is niet alleen buiten de stal een probleem, maar natuurlijk ook voor de dieren in de stal zelf.

- SGP, Chris Stoffer, Elspeet. 2e op de lijst

De SGP wil nuchter natuurbeschermingsbeleid. Ja, we moeten met elkaar investeren in goed natuurbeheer en meer agrarisch natuurbeheer. Maar de SGP wil niet dat op alle slakken zout gelegd wordt, zoals nu gebeurt.

Dat van alle projecten tot op oneindige afstand de theoretische depositie tot achter de komma nauwkeurig berekend wordt, staat ver bezijden de werkelijkheid. Daar moeten we mee stoppen. Er lopen in de agrarische sector veel projecten waarin boeren kijken hoe de stikstofemissie omlaag gebracht kan worden. De SGP wil die positieve energie benutten, en niet de kop indrukken door onhaalbare doelen te stellen. De aanpak zoals in de FoodValley is een voorbeeld van hoe het wél kan.

- PvdA, Charlotte Brand, Nijmegen. 15e op de lijst

Stikstof heeft negatieve gevolgen voor de natuur. Om onze prachtige natuur in Nederland te behouden willen we ervoor zorgen dat de Nederlandse stikstofdepositie in 2030 voldoende gereduceerd is. Dat betekent dat de veestapel kleiner moet worden. Voor veehouderijen komt daarvoor een actief uitkoopbeleid.

Maar wat ons betreft betekent het vooral dat een omslag naar natuur inclusieve kringlooplandbouw noodzakelijk is. We zien ook dat dat mogelijk is, omdat het al gebeurt: Nederland kent al veel voorbeelden van biologische boeren die met respect voor natuur en dier, eerlijke producten maken. Daar willen we op inzetten, maar daar gaan we de boeren ook echt bij helpen. Concreet: er komt een goedgevuld transitiefonds zodat we de positie van de boer in de keten kunnen versterken. Zo brengen we de landbouwsector weer in balans en houden we de rol van de boer sterk. We geven boeren dan ook echt een plek aan tafel, ze gaan samen met overheden en andere actoren in de voedselketen samen een Nationaal Strategisch Plan voor de ontwikkeling van het platteland schrijven, waarbij natuur inclusieve landbouw gestimuleerd wordt en boeren een nieuw perspectief krijgen met eerlijke, hogere prijzen.

De boeren die daadwerkelijk de overstap maken op duurzamer landbouw gaan we steunen met subsidies. Daarmee stimuleren we ook een eerlijke opbrengst voor de boer. Belangrijk ook - en daarmee grijp ik terug naar het eerste punt - is dat de stikstofproblemen er niet voor moeten zorgen dat de woningnood in de regio verder oploopt.

Bouwprojecten moeten voorrang krijgen boven industrie en snelwegen. We leggen in de Wet Natuurbescherming een emissiereductie van 50 procent voor 2030 vast. Om dit te bereiken investeren we extra in natuurherstel, introduceren we een belasting voor de industrie op de uitstoot van stikstof (naar Deens voorbeeld) en voeren we een actief uitkoopbeleid voor veehouderijen in natuurgebieden. Daarnaast komt er een aflopende subsidie voor de bouw om te zorgen dat de emissies van bouwprojecten over een langere periode worden afgebouwd.

- CDA, Jaco Geurts, Voorthuizen. 11e op de lijst

De stikstofproblematiek is een groot probleem, ook in Gelderland. Alle sectoren zullen moeten helpen om dit probleem op te lossen. Voor de landbouw willen we werken met langjarige duurzaamheidsdoelen die de ruimte aan de boer laten om naar eigen inzicht met maatwerk, innovatie en vakmanschap de doelen te halen. We zien een eerlijke prijs voor de boer en investeren in innoveren als dé oplossing.

We zijn tegenstander van een gedwongen krimp van de veestapel en streven naar een gelijk internationaal speelveld.