Jeugdzorg blijft voor gemeenten een heikel thema

Dat komt mede door 'Jeugddorp' De Glind, waar in 24 gezinshuizen ruim 120 jongeren worden opgevangen die niet bij hun ouders kunnen wonen. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen begint de roep om extra geld uit Den Haag weer groter te worden. "De grenzen zijn nu echt bereikt", zegt wethouder Hans van Daalen.

Sinds 2015 is de zorg voor kinderen en jongeren een taak van de gemeente. Daarvoor viel het onderwerp én de daarbij behorende financiering onder verantwoording van het Rijk. Vooral op dat laatste punt knelt de schoen, want voor Barneveld en andere Gelderse gemeenten levert de jeugdzorg een grote financiële last op. Daar komt bij dat Barneveld een compleet eigen 'jeugddorp' heeft, waar kinderen uit heel Nederland worden opgevangen. Ook voor die kinderen betaalt Barneveld de rekening.

"Het Rijk heeft in 2015 jeugdzorg overgedaan aan de gemeenten, met de mededeling het anders en goedkoper te gaan regelen. Daar waren en zijn we blij mee, want wij vinden het belangrijk om dicht bij onze inwoners te staan en daarom jeugdzorg zelf te regelen", legt Van Daalen uit.

"Maar in 2015 is er ook gelijk fors bezuinigd op de jeugdzorg en juist daar hebben op dit moment nog heel veel last van. We proberen de zorg echt goedkoper te maken door investeringen te doen en innovatieve projecten te steunen en te ontwikkelen, maar dat zijn langlopende processen. Het is dus niet, zoals het Rijk dacht, in één keer veel goedkoper geworden."

Bagage

Diane en Wim Verwoerd zijn gezinshuisouders in De Glind. Ze hebben een druk en verantwoordelijk bestaan, want in hun huis vangt het stel zes kinderen op die door allerlei problematiek niet meer thuis bij hun ouders kunnen wonen. "Het zijn jongeren die een zekere bagage hebben", legt Diane uit. "Wij vangen hen liefdevol op en proberen hen een zo normaal mogelijk gezinsleven te geven."

Dat lukt goed in De Glind, want het hele dorp is op jeugdzorg ingericht. Er zijn wekelijks tal van activiteiten, waaraan jongeren mee kunnen doen. Zo hebben ze ook veel steun aan elkaar. "Dat is wel echt heel waardevol", zegt Diane. "Door alles wat er in De Glind is, staan de jongeren nooit alleen voor. Dat we dat hier kunnen regelen, is natuurlijk fantastisch."

'Dubbel en dwars waard'

De gezinshuismoeder is zich er wel bewust van dat deze manier van opvang en hulp heel veel geld kost. "Maar dat is het dubbel en dwars waard. Op deze manier kunnen kinderen een normale jeugd leiden en enigszins normaal opgroeien. Daar plukken ze de rest van hun leven de vruchten van."

Ook wethouder Van Daalen is het daarmee eens. "Het is ontzettend mooi en waardevol wat we in De Glind doen én dat moeten we vooral ook blijven doen. Alleen we lopen nu echt tegen de financiële grenzen aan. Het Rijk moet echt geld bijleggen, anders kunnen we dit mooie werk niet doorzetten."

