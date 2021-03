Fout met briefstemmen in Barneveld en Epe: honderden mensen de dupe

In de gemeenten Barneveld en Epe is een fout gemaakt met briefstemmen. Honderden mensen hebben een retourenvelop met een verkeerd adres erop gekregen.

300 stemgerechtigden is gevraagd hun stembiljet op te sturen naar de gemeente Wageningen terwijl ze in Barneveld wonen. "Hoe dit precies kon gebeuren, weten we niet", zegt een woordvoerder van de gemeente Barneveld. "De brieven zijn door het ministerie gemaakt."

Inmiddels is bekend dat het probleem ook speelt in de gemeente Epe. "Wij krijgen telefoontjes van inwoners uit Vaassen dat er verkeerde retourenveloppes zijn bezorgd voor sommige briefstemmers (70-plussers). Op de retourenvelop staan de gegevens van de gemeente Hattem in plaats van de gemeente Epe. Dat is heel vervelend", is te lezen op de website van de gemeente.

Nieuwe enveloppen

De gemeente Barneveld kijkt nu samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken naar een oplossing. "Als het aan ons ligt, krijgen deze mensen via de post een brief met uitleg en een nieuwe envelop met het juiste adres", zegt een woordvoerder. "Vanmiddag is er overleg over."

Barneveld vraagt mensen die een verkeerde retourenvelop hebben gekregen nog even te wachten met het insturen van hun stem voor de Tweede Kamerverkiezingen. En als mensen al wel hun stem verstuurd hebben naar Wageningen? "We zullen ervoor zorgen dat dat goed komt", zegt de woordvoerder van de gemeente.

De gemeente Epe vraagt inwoners die een verkeerde retourenveloppe hebben ontvangen, zo snel mogelijk contact op te nemen zodat ze een retourenvelop kan toesturen. "Heeft u al gestemd met de verkeerde enveloppe? Dan zorgen wij dat die weer retour komt in Epe."

Meer gemeenten?

Mogelijk zijn in nog meer gemeenten verkeerde retourenveloppen voor de stembiljetten verspreid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is gevraagd om een reactie.

