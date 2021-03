Supporters welkom bij bekerfinale? Dat is voorlopig nog onduidelijk

Het is voorlopig nog onduidelijk of publiek welkom is bij de bekerfinale tussen Vitesse en Ajax, 18 april in De Kuip in Rotterdam. Een woordvoerder van het ministerie van VWS zei maandagmorgen dat eind maart een beslissing zou worden genomen, maar kwam daar maandagmiddag op terug.

"Op dit moment is het nog niet bekend. Het kabinet probeert de kennis van het Fieldlabs-project te bundelen om te kijken wat daaruit te leren valt. Zo wordt duidelijk of er op een veilige en verantwoorde manier publiek bij de bekerfinale kan zijn", legde de woordvoerder uit. "Het kan vanaf nu nog zes weken duren voor we de Fieldlabs hebben geëvalueerd. En daarna wordt bepaald hoe om te gaan met evenementen."

Proef bij NEC-De Graafschap

Onlangs heeft de KNVB in samenwerking met de overheid getest met supporters tijdens twee wedstrijden, onder andere bij NEC-De Graafschap. Uit de tests van de supporters na de wedstrijd bleek dat een NEC-fan met corona besmet was, maar het is nog niet duidelijk of dat tijdens het duel is gebeurd.

KNVB en Vitesse voorstander

Als het aan de voetbalbond en Vitesse ligt, zijn er zeker supporters bij de bekerfinale. Maar dat is dus afhankelijk van de overheid en ook van de landelijke besmettingscijfers. "Dat wij publiek willen hebben, dat zal duidelijk zijn", benadrukt een woordvoerder van de KNVB. "De overheid bepaalt. Vanavond is er weer een persconferentie over de coronamaatregelen. We zijn niet alleen afhankelijk van Fieldlabs, er is ook een routekaart. Als de coronacijfers drastisch afnemen, dan zijn er zaken als publiek bij wedstrijd misschien weer mogelijk."

Ook Fieldlabs voelt voor publiek bij de finale. "Zeker. Wij streven naar meer bezetting en een hogere capaciteit en daarvoor doen we die proeven. Maar het is niet zo dat wij in het overleg onze vinger opsteken en een voorstel doen. Het is een open overleg met de overheid. Daaruit zijn ministeriële besluiten gekomen en is specifiek voor acht evenementen toestemming gegeven", vertelt woordvoerder Tim Boersma.

