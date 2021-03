Onderhoud aan de gemeentelijke bossen van Nunspeet

Gemeente Nunspeet heeft zo’n 3400 hectare natuur in eigen beheer. Ruim 2000 hectare daarvan is bos. Maar om het bos gevarieerd, aantrekkelijk en duurzaam te beheren is onderhoud nodig. Eens in de vijf jaar maakt de afdeling Bos- en Natuurbeheer een zgn. schouwronde in een deel van het bos.

Op dit moment ligt het accent op de terreinen rondom Elspeet en Vierhouten. Hier zal dit jaar uit het bos zo’n 4000 m3 hout geveld worden. Dit lijkt veel, maar men moet wel bedenken dat het bos ook door groeit en in volume toeneemt. Dit noemen ze de bijgroei; deze ligt gemiddeld over het bos op zo’n 5,5 m3 per hectare. Omdat het bos FSC* gecertificeerd is, is de gemeente Nunspeet gehouden aan de voorwaarden van dit keurmerk en zullen daardoor minder oogsten dan dat er jaarlijks bijgroeit.

Een deel van de houtoogst van dit jaar bestaat uit zwaar, dik douglas hout. Deze naaldbomen zijn inmiddels ruim 85 jaar oud en zijn de aflopen decennia ’s bij dunning telkens “vrijgezet”, zodat ze dikker konden worden. Deze bomen worden in het jargon toekomst-bomen genoemd. Bomen waarvan de kwaliteit goed is en daarom dik en groot mogen worden. Nu worden niet alle dikke bomen gekapt. Een bos heeft de meeste waarde als het bestaat uit verschillende leeftijd fases. Van open plekken tot jong ontkiemend bos, een struiklaag gevolgd door een stakenfase om vervolgens door te groeien naar dikkere bomen. Maar ook dode bomen of bomen die in een aftakelings fase verkeren zijn zeer waardevol.

Vanwege andere inzichten over het bos, de ecologie en ook de belevingswaarde is men nu van een traditionele dunning over gestapt naar een uitkap methode. Hierbij worden oudere, dikkere bomen her en der gekapt om zo ruimte te maken voor andere, soms nieuwe soorten. Zo blijft een bosbeeld gehandhaafd. Het bos wordt hierdoor niet alleen aantrekkelijker voor de recreant, maar ook de natuurwaarde profiteert hiervan.