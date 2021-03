'Gelderland kan zich meten met de top van het basketbal'

Yoast United, zo heet de kersverse club in Bemmel. En de ploeg draait mee in de top van de Dutch Basketbal League. Het project lijkt nu al geslaagd. "Al met al is het een succes", constateert coach Matthew Otten. "We laten zien dat Gelderland zich kan meten met de top van het basketbal. We leiden veel jonge spelers op. Maar we kunnen de lift niet nemen, we moeten met de trap."

Play-offs

Keime Helfrich uit Duiven kan zich wel vinden in de woorden van zijn coach. "Ja, het heeft zeker toekomst. Er staat een goede organisatie en van hieruit kunnen we alleen nog maar groeien. Het is heel leuk om hier te basketballen. We kunnen donderdag ons zelfs al plaatsen voor de play-offs. Dan spelen we in Den Bosch. We willen er graag bij zitten, dan krijgen we nog veel mooie wedstrijden."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder.

Wrang zonder fans

Helaas wordt het debuutseizoen gespeeld zonder fans. "We weten hoe de fans hier kunnen zijn", zegt Helfrich. "Zeker nu we eredivisie spelen, wil ik het helemaal zien. Ik kan niet wachten tot er fans bij mogen, dat geeft zoveel energie."

Ook Otten ziet daar ook naar uit. "Dat is echt heel treurig. Het is geweldig dat we in deze League mogen spelen, maar heel wrang dat we onze fans moeten missen. We willen graag onze fans terug, of eigenlijk willen we voor het eerst fans erbij hebben."

Matthew Otten en Keime Helfrich. Foto: Omroep Gelderland