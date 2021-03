Weerstand tegen bouw 'peperdure' huizen op groene stadseiland Nijmegen

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Marij Feddema (SP) uit Nijmegen Noord wandelt graag vanaf haar huis naar het stadseiland en zo zijn er velen. “ Ja, het is echt een groene long geworden voor de Nijmegenaren.”

'Hou het stadseiland groen'

Het raadslid van coalitiepartij SP heeft meestal haar camera bij zich en roemt het uitzicht op het Nijmeegse centrum met de markante toren van de Sint Stevenskerk. Straks is dat uitzicht verdwenen voor de gewone Nijmegenaar, zo vreest Feddema en alleen nog voorbehouden aan de gelukkigen die hier een woning weten te bemachtigen. Want het college wil het stadseiland bebouwen.

Bebouwing op stadseiland Veur Lent verpest volgens de SP Nijmegen het uitzicht voor de gewone Nijmegenaar. Foto: bewerking Omroep Gelderland

Die bebouwing is volgens de SP in Nijmegen een slecht idee. Feddema: “We nemen heel veel weg voor de Nijmegenaren als we hier gaan bouwen. Veur Lent willen we graag groen houden zoals het nu is.”

Het wordt juist alleen maar groener op het stadseiland

Volgens wethouder Noël Vergunst wordt het juist alleen maar groener op het stadseiland na de bebouwing. Hij verwijst daarbij naar het verleden voor de komst van het stadseiland, toen er nog huizen en kassen stonden.

Bovendien is het volgens hem hard nodig omdat er grote woningnood is in Nijmegen. “We hebben inderdaad een gigantisch woningtekort in Nijmegen dus we hebben natuurlijk op verschillende locaties plannen voor die woningbouw.”

'Peperdure woningen lossen woningnood niet op'

Maar volgens de SP is er in Nijmegen vooral behoefte aan betáálbare woningen. Feddema: "Maar peperdure woningen die hier gebouwd gaan worden, lossen de woningnood niet op. We kunnen dat zeker elders op een andere plek voor elkaar gaan krijgen.”

Feddema leest in de plannen ook dat de bouw is ingegeven doordat die Nijmegen vijf tot tien miljoen euro oplevert. Geld waarmee in de begroting al rekening is gehouden. Maar volgens haar kan dat op een andere manier wel opgelost worden. Wethouder Vergunst kan niet precies aangeven hoeveel geld de gemeente zou mislopen als de bouwplannen niet doorgaan.

Ruim zevenduizend stemmen tégen

Een online petitie tegen de bebouwing is inmiddels ruim zevenduizend keer getekend. Voor Feddema is dat een duidelijk signaal: “Nijmegen hebben aangegeven dat ze dit graag groen willen houden, laat het groen.”

Maar volgens wethouder Vergunst is er ook steun voor bebouwing op het stadseiland. Eind vorig jaar was er een peiling waarbij tweeduizend Nijmegenaren zich positief uitlieten over de plannen. “Hier kan ook wel plek zijn voor iconische bebouwing. En hoe dat precies eruit gaat zien, dat is precies wat we de komende jaren gaan uitwerken. Met de stad.”

Maar die petitie dan, die ruim zevenduizend keer is getekend? Vergunst: “Nou ja, ik vind het heel goed dat zo veel mensen betrokken zijn. We hebben een peiling gehouden en het komend jaar gaan we nog zeker in gesprek met heel veel mensen om te kijken wat nou eigenlijk de beste plannen zijn voor dit gebied.”