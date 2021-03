Roelof vindt eerste Gelderse kievitsei in Nijkerk

Op een stuk grasland in de Nijkerkerpolder is zondagmiddag het eerste Gelderse kievitsei van dit jaar gevonden. Dat meldt Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Dit is twee dagen na de vondst van het eerste landelijke kievitsei. Dat werd ontdekt op een graslandperceel in het Utrechtse dorp Wilnis.

Start weidevogelseizoen

Roelof Koelewijn van weidevogelbeschermingsgroep de BAO in Nijkerk zag het eerste Gelderse eitje in een nest liggen. Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen in onze provincie begonnen.

Weidevogelvrijwilligers zijn de komende maanden druk met het speuren naar nesten. Dat doen ze samen met boeren om de eieren te beschermen tegen landbouwvoertuigen.

Vorig jaar werd het eerste kievitsei van Nederland wel gevonden in Gelderland. Dat gebeurde toen in een maisveld in Bruchem in de gemeente Zaltbommel.

