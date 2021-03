Ralf Seuntjens moet kiezen tussen NAC Breda en De Graafschap

Ralf Seuntjens is in onderhandeling met NAC Breda. De spits van De Graafschap zou dolgraag nog eens voor die club spelen, maar heeft het ook goed naar zijn zin in Doetinchem. "Ik reken erop dat hij hier blijft."

De 31-jarige spits lijkt te twijfelen tussen de club uit zijn stad Breda en nog een derde seizoen De Graafschap. Een lastige keuze voor Seuntjens, die al een aantal keren dichtbij een transfer was naar volksclub NAC. Steeds kwam het er niet van.

Twee jaar geleden voelde hij zich zelfs 'respectloos' behandeld door die club en koos hij uiteindelijk voor De Graafschap. Met de Superboeren heeft Seuntjens een duidelijke missie. Hij wil promoveren.

Aanbieding

Onlangs tekende trainer Mike Snoei bij. Hij gaat er vanuit dat zijn aanvoerder ook blijft. "Ralf heeft mij aangegeven dat hij nog een jaar met wij hier wil werken. Daar wil ik hem aan houden. Hij wil graag met deze trainer de eredivisie in. Twee jaar geleden was hij de eerste speler met wie we hebben gesproken. En ook nu heeft hij weer een serieuze aanbieding gekregen."

Maar NAC zit in het hart van Seuntjens die nog altijd een huis heeft in Breda en nu in het Achterhoekse Lengel woont. Zijn familie komt ook uit die stad. Snoei: "Ik snap dat hij nog graag eens voor zo'n club wil spelen, maar ik reken er toch op dat hij blijft."

Platje

De Graafschap won na een slechte eerste helft en een iets betere tweede helft met 1-0 van FC Eindhoven. Platje maakte vlak voor tijd de winnende. "Ik ben de afgelopen weken helemaal afgemat op de training door de trainer. Ik had een aantal weken nodig om weer ritme te krijgen. Natuurlijk is dit lekker. Ik raakte die bal goed. Maar ik moet vooral de complimenten geven aan Hamdaoui die de ruimte maakte en aan Daryl van Mieghem voor de voorzet."

Snoei was dolgelukkig. "Leuk toch? En hier doen we het ook wel een beetje voor. Je kon zien dat hij negen maanden niet had gespeeld. Maar dit was een echte Platje goal. Zo ken ik hem. Hij had er misschien wel drie moeten maken vanavond."

De Graafschap kreeg na rust de kansen. "Je moet er eerder eentje inprikken. Maar dit was wel echt dik verdiend. We bleven strijden en gaven ook in de extra tijd niet op. De spelers van Eindhoven waren moe. We hebben in de tweede helft echt genoeg kansen gekregen. Verbeek bijvoorbeeld ook. Dat ie dan laat valt, mag je lucky noemen."