Raadslid Marianne wandelt met inwoners om politiek te bespreken

“Als raadslid mis ik in deze tijd erg het contact met mensen”, zegt Kock. “Ik mis de energie als ik met verschillende mensen spreek. Normaal kom je op zo veel plekken mensen tegen, maar nu kan dat allemaal niet.”

Daarom bedacht het Doetinchemse raadslid om te gaan wandelen met inwoners. “Ik wandel toch al elke dag en dacht: misschien is die behoefte er aan de andere kant ook. En dat blijkt.”

'Dit had ik niet verwacht'

Inmiddels zit haar agenda tot eind maart vol. “Ik dacht: er zullen wel een paar mensen reageren, maar dit had ik niet verwacht”, zegt Kock. “De agenda zit tot het einde van de maand vol. Ook met mensen die ik eigenlijk nog helemaal niet ken.”

Mensen kunnen over verschillende onderwerpen met haar in gesprek. “Over waarom Lodewijk Asscher is opgestapt of wat ik vind van Thierry Baudet. Maar het gaat toch vooral om de lokale thema’s”, legt ze uit.

Tijdens deze wandeling spreekt Marianne met Nastasja Veldhuis die het met haar wil hebben over het perspectief voor jongeren in deze coronatijd. “Ik zie in mijn omgeving jongeren die lichtpuntjes missen in deze tijd”, zegt Veldhuis. “Daarbij vind ik dat er meer gekeken moet worden naar wat wel mag. Dat noem ik zelf ‘wellen’. Zonder de mitsen en maren. Dat heb ik Marianne vandaag meegegeven.”

Meer naar buiten treden

Kock herkent zich in het verhaal van Natasja. “Als ik in de gemeenteraad vraag: wat doen we voor jongeren? Dan hoor ik vaak van alles”, zegt Kock. “Maar we moeten daar als politiek wel meer naar buiten treden en het gaan rond vertellen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Marianne en Natasja wandelen op de Kruisberg in Doetinchem. Foto: Omroep Gelderland

Daarbij opperde Natasja volgens Marianne ook nog een goed idee. “Misschien is het goed als de burgemeester meer met jongeren in gesprek gaat”, zegt Natasja. “Wat kunnen we bijvoorbeeld wel organiseren onder de huidige omstandigheden.”

Blijven wandelen

Marianne neemt de suggesties van Natasja mee richting de politiek en blijft voorlopig doorgaan met wandelen. “Iedereen die met mij wil wandelen, kan me nog steeds een berichtje sturen. Dan maken we een afspraak en gaan we op een mooie plek met elkaar in gesprek.”