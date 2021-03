Invaller Melvin Platje goud waard voor De Graafschap

Na het povere optreden vorige week tegen Jong AZ had De Graafschap wel iets recht te zetten. Blijven winnen, zoals dat lang gebeurde in een fraaie reeks van zeven duels, is essentieel om bij te blijven in de race om de bovenste twee plaatsen. Met Lieftink terug na een blessure en Lelieveld terug na een schorsing, waren er geen excuses voor De Graafschap.

In Eindhoven vergaloppeerde De Graafschap zich eerder dit seizoen door in de slotfase te verliezen, dus een extra reden om revanche te nemen tegen de formatie van Ernie Brandts. De Graafschap had het echter bijzonder moeilijk.

Stroperig

Het spel was stroperig en vaak ook statisch. De ploeg van Snoei dwong nauwelijks iets af en kreeg het niet voor elkaar om het baltempo hoog te houden. Het defensief ingestelde FC Eindhoven bleef daardoor vrij eenvoudig overeind. Positief was dat de thuisploeg zelf ook niets weg gaf.

Platje en Hamdaoui

In de tweede helft kwam de thuisploeg veel dichter in de buurt van het Brabantse doel. Snoei bracht Hamdaoui na ongeveer een kwartier en moest toezien hoe Tutuarima niet verder kon na een blessure. Ook Lieftink ging eraf. Verbeek zag een schot gekeerd door Swinkels. Ook Platje kwam binnen de lijnen. De spits kreeg twee grote kansen en ook Verbeek probeerde het in de slotfase opnieuw met een vlammend schot.

Volley

De Graafschap leek opnieuw genoegen te moeten nemen met een punt, maar de bevrijdende goal viel toch nog. Van Mieghem zette prachtig voor en Platje scoorde met een schitterende volley. De ontlading was enorm. Zo pakte De Graafschap toch nog de volle winst.

Bekijk de interviews na afloop met Platje en Snoei: