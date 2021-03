Vitesse trots na winst in topper tegen AZ: 'We zijn helemaal terug'

Keeper en aanvoerder Remko Pasveer keek met trots naar zijn team. "Het was echt een teamprestatie vandaag. We wilden jagen op AZ en dat deden we absoluut goed. En je ziet ook maar weer dat we de lege plek van Bazoer goed kunnen opvangen."

'We zijn weer terug'

De overwinning was niet alleen belangrijk in de strijd om de derde plaats, maar ook voor het vertrouwen. Vitesse won dan weliswaar twee keer tegen VVV de afgelopen week, maar tegen AZ was er weer sprake van een echte krachtmeting.

"Dit is natuurlijk een toptegenstander en we hebben gewonnen. We kunnen dus wel zeggen dat we weer helemaal terug zijn", stelt trainer Thomas Letsch die nu ook weer met een glimlach naar de stand kan kijken. "Wanneer je negen speelrondes voor het einde ziet dat je vierde staat met één punt achter AZ en voor Feyenoord, dan doen we het goed."

Complimenten voor Cornelisse

In de wedstrijd tegen AZ nam Enzo Cornelisse de plek over van Riechedly Bazoer. De jonge verdediger deed dat met veel overtuiging en dat bekoorde Pasveer en Letsch wel. "Ik denk dat Enzo heel goed en volwassen speelde. Hij nam de rol van Bazoer ook echt over", vertelt Pasveer.

Enzo Cornelisse tijdens Vitesse-AZ. Foto: Omroep Gelderland

Thomas Letsch was ook nog vol lof. "Hoe hij vandaag speelde, tegen een toptegenstander met zoveel rust en zelfvertrouwen, dan ben je een supervoetballer. Het deed me pijn dat hij een rode kaart kreeg."

Die kreeg Cornelisse omdat hij tien minuten voor tijd Boadu in kansrijke positie neerlegde. "Ik vond het geen rode kaart, dus daarom vond ik het ook echt heel sneu voor hem", sluit Pasveer af.