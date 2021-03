Gestrafte Bazoer weer snel in genade aangenomen

Wat er precies is gebeurd op de training willen Pasveer en zijn trainer Thomas Letsch niet zeggen. "Er is niet zoveel gebeurd", stelt de doelman.

De tekst gaat verder na de video:

- Als er niet veel gebeurd is, was hij niet geschorst geweest vandaag.

Pasveer: "Nee, daarom is er wel iets gebeurd, maar het is niet zo dat we hem nooit meer willen zien. Wij kennen hem en hij heeft geweldige kwaliteiten. Nu heeft hij een dipje, maar morgen is hij er weer en gaat hij gas geven."

Letsch: "Er was een voorval op de training wat ervoor heeft gezorgd dat ik hem er buiten liet vandaag. Meer wil ik niet zeggen. Dit is voor intern, niet voor de buitenwereld. Het is logisch dat jullie vragen stellen, maar ik kan niks zeggen."

- Wie heeft de beslissing genomen hem te schorsen?

Pasveer: "Die heb ik genomen, haha. Nee, natuurlijk is dit een keuze van de trainer geweest. Wij accepteren dit als groep. Hij heeft nu zijn excuses aangeboden en die accepteren wij ook. Morgen is hij er weer."

Letsch: "Als ik vind dat iets niet door de beugel kan, dan is het mijn werk er iets mee te doen en dat heb ik gedaan. Ik vind dat wat gebeurd is, niet gaat. Dat is dus mijn beslissing geweest."

- Het is niet de eerste keer dat er problemen waren met Bazoer, is het niet eens klaar?

Pasveer: "Nee, hij is een belangrijk onderdeel van ons team. Wij laten hem niet zomaar vallen. Hij heeft zijn strafje gehad en morgen is hij er weer. Natuurlijk is het jammer dat het zo loopt, want ik mag hem heel graag als persoon. We weten natuurlijk ook dat hij licht ontvlambaar is, daar moeten we ook mee omgaan. Hij deed het een heel seizoen prima. Nu gebeurt het eens, prima. Jullie maken er een groot verhaal van, maar ik denk niet dat we dat moeten doen."

Letsch: "Het gaat mij niet om wat in het verleden gebeurd is. Daar ga ik dus verder geen commentaar op geven. Of hij er morgen weer bij is? Daar ga ik niks over zeggen. Hij was voor de wedstrijd van vandaag geschorst, verder geef ik geen commentaar."

Pasveer: "Ik hoop dat hij nu zijn lesje wel echt geleerd heeft en stappen gaat maken. Een goede Bazoer wil elke club hebben, maar dit helpt hem niet. Maar ik wil ook zeggen dat hij echt de wil heeft om het team vooruit te helpen, dat wordt niet altijd gezegd. In het veld gaat hij wel eens over de schreef, maar prima."

- Keert hij maandag weer terug?

Letsch: "Daar kan ik geen commentaar op geven. Hij was voor vandaag geschorst, meer kan ik niet zeggen."

En dat zei de trainer daarna nog vijf keer. Hij wil eerst met Bazoer praten.