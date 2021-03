Herendispuut zamelt geld in voor stamkroeg in nood: 'Je zou er bijna emotioneel van worden'

De studenten uit Velp missen hun sociale leven ook, maar zien ook dat anderen het nog moeilijker hebben. Zoals de uitbaters van hun stamkroeg d'Oranjeboom, die door de coronacrisis misschien wel dreigt te verdwijnen. Daarom zijn de studenten een inzamelingsactie begonnen.

Praeses Florian van der Greef loopt op de tap af, trekt de kraan open en zegt: "Dit is een mooie metafoor voor de overheidssteun, er komt niets uit de kraan. Dat frustreert ons. Het café gaat op deze manier failliet. Daarom zetten wij ons in met een crowdfundingsactie om Rob te redden van de ondergang."

Het zijn een soort pleisters voor slagaderlijke bloedingen

Anders dan voor restaurants, die zich nog kunnen storten op afhaalmaaltijden, blijven er voor een café dat het moet hebben van drank en gezelligheid weinig creatieve oplossingen over om verder te kunnen. "Het is hier meer dan een kroeg, het is een huiskamer voor ons. Het dispuut is hier ook al meer dan 30 jaar te gast", zegt bestuurder Rudolf Six van Conventus.

Het is wachten op perspectief dat maar niet komt. "Je krijgt wel wat geld van de overheid, maar dat houden we niet meer lang vol. Het zijn een soort pleisters voor slagaderlijke bloedingen", zegt Rob Pluim, de eigenaar van de kroeg.

Luisterend oor

Inmiddels hebben de studenten al ruim 3700 euro opgehaald met de actie. Het balletje kwam aan het rollen toen de mannen doorkregen hoe slecht het eigenlijk ging. "Je leeft allemaal naar het moment toe dat je weer met z'n allen op het terras een koud biertje kan drinken, maar als je dan te horen krijgt dat De Boom, zoals het café onder studenten genoemd wordt, straks misschien niet eens meer bestaat, dan kun je niet stil blijven zitten", vertelt Rudolf van het Heerendispuut.

Rudolf Six van Herendispuut Conventus. Foto: Omroep Gelderland

"Mensen zullen wel denken, oh die studenten doen dat alleen maar zodat ze straks weer kunnen zuipen. Maar het is veel meer dan dat. We kunnen bij Rob altijd terecht als we ergens mee zitten, als we vastlopen. Voor een luisterend oor, of voor een schop onder onze kont."

Hartverwarmend

Hoewel het zware tijden blijven is eigenaar Pluim blij verrast door de actie. "Dit komt echt van de jongens zelf, dat vind ik zo bijzonder. Je zou er bijna emotioneel van worden. En ook de berichten die je krijgt van mensen die al een gezin hebben en al lang geen lid meer zijn, maar hier vroeger al kwamen, dat is echt hartverwarmend."