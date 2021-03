Zorgen om drukte tijdens broedseizoen: 'Gedraag je in de kraamkamer van de natuur'

Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in de natuur. Hoewel die groeiende waardering voor de Nederlandse natuur heel positief is, brengt het volgens Natuurmonumenten ook nieuwe uitdagingen met zich mee. "Het is van belang dat bezoekers beseffen dat ze in het voorjaar de kraamkamer van Moeder Natuur betreden", zegt boswachter Ruben Vermeer.

Het betreden van de kraamkamer betekent dat voorzichtigheid geboden is, waarschuwt Natuurmonumenten. Net zoals de kraamkamer van een kersvers gezin vraagt ook de kraamkamer van wilde dieren rust, hygiëne en wat afstand. In veel gebieden hangen daarom sinds deze week borden en spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’.

Met posters en borden in natuurgebieden waarschuwen Staatsbosbeheer en Nartuurmonumenten bezoekers:

De campagne richt zich onder meer op bescherming van het hert. Foto: Natuurmonumenten

De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn. Met name in beboste gebieden en op de hei is het aantal wandelaars en fietsers toegenomen. En met hen de rommel die de mensen met zich meebrengen. Wandelaars met honden kunnen het wild bovendien verstoren, wanneer hun hond losloopt en het pad afgaat.

De hond valt echter nauwelijks iets te verwijten. Het zijn de mensen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zo benadrukken de experts. In februari joegen schaatsers bijvoorbeeld twee reeën de dood in bij de uiterwaarden bij Rheden, nadat ze de afzetting negeerden die was aangebracht om de dieren niet te verstoren.

Een ree vluchtte het ijs op in de uiterwaarden. De tekst gaat verder onder de foto:

Ree op het ijs in de uiterwaarden. Foto: Nick Egberts

Zaterdag nog werd de wolvin van de Zuid-Veluwe doodgereden op de N224 bij Ede, midden in de paartijd. Waarom het dier zich zo dicht bij de provinciale weg bevond, is niet te zeggen. Boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten zei dat er voor hem eigenlijk maar één verklaring denkbaar is: de wolvin is verstoord door mensen.

"Ik heb geen bewijs dat dit door mensen gebeurd is. Dat weet ik. Je moet altijd alles bewijzen voor je het zegt, voor mij en de andere boswachters is er niets logisch aan dat de wolvin op dat tijdstip de N224 oploopt. 's Morgens vroeg, misschien. Of 's avonds laat. Maar niet om 11.00 uur. Als je je gezonde verstand gebruikt en één en één optelt, weet je hoe het zit. Ik ben er echt even klaar mee", zei Theunissen ontdaan.

De tekst gaat verder onder de foto:

De wolvin bezweek aan haar verwondingen na de aanrijding. Foto: Provincie Gelderland

Glenn Lelieveld, landelijk coördinator van de wolvenmonitoring, zegt dat mens en natuur een lastige balans vormen. Als natuurliefhebber ziet ook hij het liefst dat iedereen geniet van de natuur. En dat veel mensen in deze coronacrisis de natuur herontdekken en weer leren waarderen, is een grote plus. "Maar je ziet ook dat we betrekkelijk weinig natuur hebben. De natuur kan onze recreatiedruk op dit moment niet aan", werpt Lelieveld tegen.

"Ik vind het ook heerlijk om door de natuur te wandelen, en niet opgesloten te zitten tussen vier muren. Maar ik kan bijna niet wachten tot de maatregelen wat verlicht worden en mensen weer naar de dierentuinen en de musea kunnen. De natuur wordt dan weer wat rustiger", aldus Lelieveld.

De komende maanden zijn wat dat aangaat heel spannend, zegt hij. Het broedseizoen voor vogels gaat van start en de herten krijgen jongen. Die dieren zijn gebaat bij rust en veiligheid. "Ik hoop dat mensen zich aan de regels houden wanneer ze te gast zijn in de natuur. Blijf op de paden en blijf in de gebieden waar je mag komen, op de tijden dat het is toegestaan. Ga niet op vreemde plekken recreëren en laat dieren in hun leefgebied met rust."

De kaken van een wolf zijn uiteindelijk sterker dan een hond aankan

Wie met zijn hond de natuur intrekt, moet zich realiseren dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn meegebrachte dier. Lelieveld vindt het geen probleem wanneer iemand met de hond het bos ingaat - mits de hond aangelijnd is en bij het baasje op het pad blijft. "Dan kun je lekker met je hond van het bos genieten. Maar die regel om je hond aangelijnd te houden, die bijna overal geldt, is er niet voor niets."

"Honden kunnen achter het wild aangaan, ook al 'doen ze dat anders nooit'. Dat is vervelend voor het wild. Als je hond achter een wolf aangaat, draait die wolf zich misschien een keer om en geeft een waarschuwend bijtje. Maar de kaken van een wolf zijn uiteindelijk sterker dan een hond aankan. Dus het is ook niet in het belang van de hond en de eigenaar dat de hond losloopt", waarschuwt Lelieveld.