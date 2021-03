Bemmelse basketballers dreigen na nederlaag play-offs mis te lopen

In het begin ging het redelijk gelijk op, maar Leiden was veel efficiënter en nam vooral afstand via driepunters. Die waren er bij Yoast United nauwelijks. Het missen van kansen brak de plioeg uit Bemmel op, want halverwege stond het 30-43. In het derde kwart leek Yoast United even terug te keren, maar het verschil in rendement bleek ook daarna doorslaggevend.

Winnen in Den Bosch

Het zal nog een flinke klus worden voor de ploeg uit Bemmel om de kampioenspoule te bereiken. Donderdag is de laatste speelronde en waarschijnlijk volstaat alleen een zege uit tegen Den Bosch om daarmee in de top zes te eindigen en daarmee plaatsing voor de play-offs om het landskampioenschap af te dwingen. Anders moet Yoast United bij de eerste twee eindigen in een poule met de zes onderste ploegen van de competitie om alsnog play-offs te spelen.

Coach Matthew Otten en Keime Helfrich verwerken de teleurstelling Foto: Omroep Gelderland

De vrouwen van Batouwe uit Bemmel wonnen dit weekend eenvoudig met 79-59 uit tegen Utrecht en blijven zo koploper.