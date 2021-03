'Verbijsterend rancuneus', forse kritiek op Arnhemse coalitiebreuk

Vanuit collega's is vooral afkeur te horen over de keuze van GroenLinks, VVD en PvdA om de stekker uit de Arnhemse coalitiesamenwerking met D66 te trekken. Het zou, zeker in crisistijd, een onverantwoorde beslissing zijn. Bovendien zouden niet-functionerende wethouders de hand boven het hoofd worden gehouden.

"Pijnlijk en niet goed voor de stad", meent Klaartje van Dillen (CDA). "Het getuigt van weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid om in deze crisis de coalitie zo op te blazen."

Ook ziet Van Dillen dat het 'weer om de vorm gaat' en niet om de inhoud. De drie partijen zetten D66 namelijk aan de kant vanwege hun 'houding en toon'. "De stad verdient een volwassen bestuur."

'Schamen voor puinhoop'

De voormalig coalitiepartners ontlopen telkens hun verantwoordelijkheid als het moeilijk wordt, constateert Gerrie Elfrink (SP). "Dat is al jarenlang de rode draad. In plaats van zich te schamen over de puinhoop die ze hebben aangericht, maken ze anderen verwijten. Ik denk dat andere partijen nu eerst aan zet zijn om te zeggen hoe het verder moet."

Toch hebben GroenLinks, VVD en PvdA aangegeven samen verder te willen. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd moet Arnhem Centraal om hen aan een meerderheid te helpen. Die partij stemde in het veelbesproken discriminatiedebat tegen de motie van wantrouwen richting PvdA-wethouder Martien Louwers, waardoor zij in het zadel kon blijven. Toenmalig coalitiepartner D66 zegde dus wel het vertrouwen in Louwers op. Onder meer het feit dat ze dat standpunt pas laat kenbaar maakten, wordt D66 nu verweten door hun voormalig bondgenoten.

'Kritiek niet geduld'

"Je houdt een disfunctionerende wethouder de hand boven het hoofd en kritiek wordt niet geduld", ziet Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij). "De burger is de dupe."

"Het is verbijsterend rancuneus. Omdat D66 een niet-functionerende wethouder wilde wegsturen, wordt er zó onverantwoord omgegaan met het bestuur van onze stad", concludeert Coen Verheij (PVV). "Arnhem Centraal kan nu in de achterkamertjes de tegenprestatie opeisen in deze slechte soap: Hollywood aan de Rijn in het gemeentehuis."

Hoewel er vooral naar de verstoorde omgangsvormen en samenwerking wordt gewezen, meent Leo de Groot (Partij voor de Dieren) dat de coalitiepartijen ook inhoudelijk te ver uit elkaar lagen. "Je ziet ze gewoon tandenknarsend tegen hun eigen natuur in stemmen. Vooral GroenLinks trekt inhoudelijk vaak aan het kortste eind. En ook PvdA komt er bekaaid vanaf. Maar die hebben niet zo'n duidelijk profiel, dus dan valt het niet zo op."

"VVD is gewoon de grootste winnaar van de coalitieonderhandelingen", ziet De Groot. "Er zit daar op de inhoud dus wel degelijk pijn."

Daniël Becker (ChristenUnie) ziet liever dat de coalitie met een minderheid verdergaat. "Maar je zou kunnen stellen dat die geen andere situatie zou betekenen dan waar in de afgelopen jaren sprake van was", doelt hij op het feit dat D66 zich vaak al als oppositiepartij zou hebben opgesteld.

Woensdag praat de gemeenteraad verder over de val van de coalitie.

