Met z'n vieren winkelen op bijna 20.000 vierkante meter: 'Je kunt hier verstoppertje spelen'

Woonwinkel Loods 5, met een grote vestiging in Duiven, opent wel gewoon de deuren. "We zijn heel erg blij dat de we de klanten weer mogen verwerkomen, we hebben ze echt gemist", zegt bedrijfsleider Ellen Bosman. De naastgelegen IKEA houdt de deuren gesloten. De Zweden zien geen heil in het opengooien van de winkel.

Sinds woensdag mogen er twee klanten per verdieping in winkels. Dat mogen ze 10 minuten, met mondkapje en alle andere geldende coronaregels. Loods 5 heeft een oppervlakte van 19.000 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Omgerekend zijn dat er dus 24 per uur. "Wij hanteren dan zelfs nog een kwartier voor de mensen", zegt Bosman.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Voor de rechter

Branchevereniging INretail vindt deze regels maar helemaal niks. "We staan hier in een winkel met een gigantisch oppervlak, je kunt hier verstoppertje spelen", zegt een woordvoerder.

De vereniging sleept daarom ook de Nederlandse staat voor de rechter. "De sluiting was een extra verzwarende maatregel bij het scenario ‘zeer ernstig’ en is nu disproportioneel." De branche vindt dat de premier zich niet aan zijn eigen routekaart houdt. "Geen reden meer om de winkels gesloten te houden", aldus de zegsman.

Landelijk lopen winkels nu wekelijks 700 miljoen euro omzet mis per week. 50.000 tot 60.000 banen staan op de tocht als de winkels niet snel open gaan, zegt INretail.

De klant staat centraal

Bosman loopt om 10.00 uur nog even een ronde door de winkel. Ze kijkt of alles er netjes uitziet voordat de eerste klanten zo op de stoep staan. "Het winkelen gaat nu heel erg anders. Het is veel meer een experience. Ze krijgen een karretje en een flesje water, en bij vertrek een leuke tas en een een leuk magazine."

Natuurlijk hoopt Bosman in de toekomst veel meer klanten te kunnen ontvangen. "Maar voor nu is het even roeien met de riemen die we hebben. En we zetten nu in op de binding met onze klanten."

Het kabinet zou werken aan verdere versoepelingen voor winkels. Mogelijk wordt het maximale aantal klanten straks berekend aan de hand van het aantal vierkante meters.

Zie ook