Boswachter boos over dood wolvin en haalt uit naar de mens

Boswachter Frank Theunissen van Natuurmonumenten was zaterdag snel na de aanrijding ter plaatse. "Als je zo'n bericht krijgt, hoop je natuurlijk dat het de wolvin niet is. Maar als je er dan bent, dan weet je het wel. En dan baal je, ja. Dat is een understatement", zegt Theunissen gelaten.

Theunissen steekt niet onder stoelen of banken dat hij vreselijk baalt. Dat de wolvin zich rond 11.00 uur op de N224 bevond, is namelijk volkomen onlogisch. "Dat doet een wolvin niet. Die weet donders goed dat ze daar op dat tijdstip niet moet zijn. Ze heeft daar dan niets te zoeken, het past niet in het beeld dat we van haar hebben."

De mens is de schuldige

De boswachter weet zeker dat verstoring door mensen ten grondslag ligt aan de dood van de wolvin. "Als mensen op de wandelpaden blijven, is er niets aan de hand. Nee, ik heb geen bewijs dat dat hier gebeurd is. Dat weet ik."

"Je moet altijd alles bewijzen voor je het zegt, maar voor mij en de andere boswachters is er niets logisch aan dat de wolvin op dat tijdstip de N224 oploopt. 's Morgens vroeg, misschien. Of 's avonds laat. Maar niet om 11.00 uur. Als je je gezonde verstand gebruikt en één en één optelt, weet je hoe het zit. Ik ben er echt even klaar mee."

De treurnis van nu staat in schril contrast met de vreugde waarvan in 2020 nog sprake was. Wildcamera's van Natuurmonumenten legden in mei vast hoe de wolvin zich het gebied eigen maakte en een dagelijkse routine ontwikkelde. Alles voelde anders en de natuurbeleving kreeg een mysterieus tintje. De nakende vestiging van het vrouwtje betekende ook goed nieuws voor schapenhouders. Een gevestigde wolf blijft namelijk in haar gebied, waar een zwervende wolf nogal eens vee doodt.

Nu echter is alles anders. Direct gevolg van de dood van de wolvin op zaterdag is dat het mannetje alleen achterblijft. De wolvin bepaalt het territorium en is verdwenen, dus is er voor het mannetje geen reden nog te blijven. De timing kon niet ongelukkiger. "We zitten middenin de paartijd", legt boswachter Theunissen uit. "Normaal gesproken was het vrouwtje in deze periode zwanger geworden en had ze na 63 dagen een welp gekregen. Ze was loops, groef al holen."

Half december sprak Frank Theunissen nog opgetogen over de komst van een tweede wolf naar de Zuid-Veluwe. "Als ze een paar vormen, is de kans groot dat we er dit voorjaar wolvenwelpen bij krijgen”, zei hij toen. “Ze hebben daarvoor in ieder geval een uitstekend leefgebied uitgekozen: groot, rustig en met voldoende prooien.”

De dood van de wolvin leidt vrijwel zeker het vertrek in van de wolf. "Het is aannemelijk dat hij vertrekt", erkent Theunissen. "Ze willen zich voortplanten, dat hoort bij een dier. Het mannetje zal eerst zoeken of hij haar nog kan vinden, maar daarna zal hij waarschijnlijk het gebied verlaten. Dat betekent dat het territorium weer vrijkomt voor een andere wolf en wolvin - en die komen er hopelijk ook wel, met vallen en opstaan. Maar hoe lang blijven ze? Hoe lang duurt het voordat er dan weer eentje sneuvelt?"

De wolvin van de Zuid-Veluwe in 2020. Foto: Natuurmonumenten

Dat de wolvin van de Veluwe het leven heeft gelaten, vindt Theunissen buitengewoon triest. Hij zucht. "Maar het is niet alleen deze aanrijding, hier en nu, hè? Er sneuvelen daar meer dieren. Reeën, edelherten, wilde zwijnen. En dat is een gevolg van de keuzes die gemaakt worden. Het is altijd een kwestie van geld. Je kunt die weg anders inrichten, afrasteringen aanbrengen en wilddetectoren."

"Maar dat zijn keuzes. De provincie kiest ervoor dieren af te schieten en op die manier de wildpopulatie in stand te houden. Zo kun je het aantal aanrijdingen ook naar beneden brengen, ja. Niet met verkeersregels, maar met afschieten. Je kunt je alleen afvragen of je het op die manier moet oplossen."

