De Graafschap vanavond gesteund door bijna 1000 'supporters'

Bij de wedstrijd van De Graafschap van zondagavond zijn weer eens volle tribunes te zien. De supporters zitten alleen niet zelf fysiek in het stadion. Hun foto is er neergezet. Het geld dat ze daarvoor betalen, gaat naar kankeronderzoek.

De actie werd bedacht door Swim to Fight Cancer Achterhoek, dat samen met de Achterhoekse voetbalclub de handen ineen sloeg. "Wij zagen eenzelfde soort actie voorbij komen bij NAC Breda", zegt Margot Verhagen van Swim to Fight Cancer Achterhoek. "Toen ontstond het idee om dit ook bij De Graafschap op te zetten."

De hele lange zijde vol smoelen

Supporters konden voor 19,54 euro, het oprichtingsjaar van De Graafschap, een stoel kopen met daarop een portretfoto van een dierbare, vriend, familielid of van jezelf. Bijna 1000 stoelen werden de afgelopen tijd door Achterhoekers, supporters of kankerpatiënten gekocht. "We kunnen de hele lange zijde van het stadion van smoelen voorzien", zegt Verhagen.

Ze hoopt dat de selectie van De Graafschap een extra boost krijgt als zij alle foto's op de tribunes zien staan. "Het is belangrijk dat de jongens even wat extra ondersteuning krijgen. Al is het niet in geluid, maar wel qua hart en verbinding richting de selectie."

Fanatieke supporter

Eén van de supporters die samen met haar collega's een stoeltje kocht is de 25-jarige Suze Meek. Sinds haar elfde is ze fanatiek supporter en mist ze geen enkele thuiswedstrijd van de Superboeren. Afgelopen najaar kreeg ze de diagnose borstkanker.

"Daarna volgde een lange periode van behandelingen, waaronder zestien chemo's", vertelt Meek. "Eerst om de twee weken en daarna wekelijks." Inmiddels heeft ze een eerste operatie erop zitten en volgt binnenkort de tweede. "Dan hoop ik van de behandeling af te zijn."

Al 15.000 euro opgehaald

Dat ze op deze manier onderzoek naar kanker en haar eigen club kan steunen doet Meek goed. "Voor mij persoonlijk is het een mooie combi", zegt Meek. "Het is mooi dat ik op deze manier toch nog even de sfeer in het stadion proef. Ik kan echt niet wachten tot het stadion straks weer vol zit en we een wedstrijdje kunnen kijken."

De actie levert nu al 15.000 euro op, maar dat bedrag kan nog oplopen. "De spelers van De Graafschap hebben een speciaal shirt aan tijdens de wedstrijd. Die gaan we na afloop veilen, waarmee we nog meer geld hopen op te halen", zegt Verhagen.