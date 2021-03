Traditioneel paasvuur toch nog ontstoken, bekijk de dronebeelden

Wim Nieuwenhuis van Stichting Paasvuurbouwers Dijkhoek komt net thuis van het land, waar het paasvuur zaterdagochtend is ontstoken. "Het gloeit nog en dat zal de komende dagen ook nog wel zo blijven", verwacht de ervaren paasvuurbouwer.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Een beetje triest is het wel, als om 10.30 uur de paasbult in brand wordt gestoken. Dat gebeurt door de eigenaar van buitencentrum Kerkemeijer in Borculo, waar normaal het paasvuurfeest wordt gehouden. "We kiezen ieder jaar iemand die iets heeft betekend in de gemeenschap. Hij of zij mag het paasvuur ontsteken. We konden er niet omheen om Bert Ribbers van Kerkemeijer hiervoor te vragen. De horeca heeft het heel erg moeilijk en hij doet zo zijn best met afhaalcatering en drive-thru", vertelt Wim, zelf ook horecaondernemer.

Op de traditionele manier

Met een biertje in de hand staren de paasvuurbouwers in het vuur. Ondanks de sneeuw van kortgeleden is het hout droog genoeg om goed vlam te vatten.

De paasbult is zo'n vier meter hoog. Niet zo groot als normaal. "We zijn vorig jaar begonnen met het opbouwen van het paasvuur, maar toen werd al snel duidelijk dat het niet door kon gaan. Wij bouwen het paasvuur door takkenbossen te binden, op de traditionele manier. Dus niet met een shovel de takken zo hoog mogelijk opstapelen. Wij gaan niet voor het hoogste paasvuur, maar wel het mooiste. De takkenbossen maken de paasbult compact en zo blijft het vuur langer branden."

Paasvuren zijn vaker afgelast, vanwege droogte of de MKZ-crisis. "En er zijn ook geluiden dat paasvuren te veel stikstof veroorzaken. We hopen dat het paasvuur volgend jaar wel kan doorgaan, dat is dan ons 75ste paasvuur. Het is toch een traditie die we graag in leven willen houden."

