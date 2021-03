Klopjacht op dief eindigt in woning: 'Mijn vriend sprong er ook nog bovenop'

De dief werd in een woning in de kraag gevat. Foto: ANP

Bewoners van de Sloetstraat in Arnhem kregen vrijdagavond de schrik van hun leven. Een dief die had toegeslagen in het Sonsbeekpark, vluchtte door hun tuinen om uit handen van de politie te blijven. Na een klopjacht kon de 23-jarige verdachte uiteindelijk in een woning worden aangehouden.

De politie kreeg aan het begin van de avond een melding binnen van iemand die in het park was bestolen van een telefoon. De verdachte was de wijk Sonsbeekkwartier ingerend. Toen agenten daar aankwamen, hoorden ze van een getuige dat de man de tuinen was ingevlucht.

De politie kreeg bij de zoektocht hulp van verschillende buurtbewoners. Een van hen kwam naar buiten nadat hij spullen van de verdachte in zijn tuin had gevonden. Een agent zag vervolgens hoe de verdachte op een schuur klom en zich in een tuin verstopte.

Door de achterdeur

Een andere bewoonster had tot dat moment nog niets meegekregen van alle commotie. “In de buurtapp waren al waarschuwingsappjes gestuurd, maar wij zaten te kletsen en de televisie stond aan. Toen we aan de voorkant een boel licht zagen en agenten langs zagen lopen, zijn we naar de voordeur gegaan.”

Terwijl hen aan de deur duidelijk werd gemaakt dat er naar een dief werd gezocht, sloeg binnen een vriendin van de bewoner en haar twee jonge kinderen alarm. Precies op dat moment was de verdachte namelijk via de achterdeur de woning binnengedrongen.

“Ik zag dat hij het halletje bij de wc invluchtte en toen heb ik heel hard naar de politie geschreeuwd”, vertelt de bewoonster. “Daar kon hij niet weg, dus toen de man het halletje weer uitkwam, werd hij door de agenten tegen de grond gewerkt. Mijn vriend sprong er ook bovenop.”

Schrik

Door de aanhouding sneuvelde een fles wijn en vlogen er boeken uit de kast, maar verder bleef de schade beperkt. De schrik zat er bij de bewoners goed in. “Er werd gesproken over mogelijk meer verdachten, dus de politie heeft het huis en de tuin eerst nog goed doorzocht.”

Uiteindelijk bleef het bij de aanhouding van een 23-jarige Arnhemmer. Bij het fouilleren werden meerdere spullen aangetroffen die mogelijk zijn gestolen, waaronder een horloge.

Eigenaar horloge gezocht: Naar aanleiding van een diefstal in park Sonsbeek hebben wij op de Sloetstraat een verdachte... Posted by Politie Arnhem-Noord on Friday, March 5, 2021