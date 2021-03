In oorlog overleden voetballers geëerd met online monument

Een naam die er al in staat is van Jan Herberts uit Elst. Hij was een zoon uit een bekende familie in Elst. Daar weet iedereen dat de naam Herberts hoort bij een inmiddels 130 jaar oude drukkerij, een krant en een boekhandel. In de drukkerij hangt een geschilderd portret van Jan.

Gefusilleerd

Jan Herberts speelde in 1944 op 17-jarige leeftijd voor Vitesse. Ook zat hij in een verzetsgroep tegen de Duitse onderdrukking. Zijn neefje en naamgenoot legt 76 jaar later uit dat pure pech Jan het leven kostte. "Jan en een vriend hebben in september 1944 een Duits soldaat overvallen. Daarna is Jan weggevlucht, terwijl hij zijn eigen fiets liet liggen. Maar daar zat een plaatje op met een nummer. Daarmee hebben de Duitsers hem kunnen vinden."

Jan werd overgebracht naar Kamp Vught. Daar werd hij, een dag na zijn 18e verjaardag en als jongste gevangene, doodgeschoten.

Ook foute voetballers

Jan Herberts is één van de voetballers die een plekje heeft gekregen op Voetbalmonument.nl, een initiatief van sporthistoricus Jurryt van de Vooren uit Dieren. Hij weet dat nog eens honderden andere Gelderse voetballers de oorlog niet hebben overleefd. "We hebben inmiddels al 240 namen. We zijn sinds oktober vorig jaar bezig en elke week ontdekken wij meer namen. Ik verwacht dat uiteindelijk zo'n vierhonderd namen uit Gelderland op het digitale monument zullen staan."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Jurryt is bij zijn onderzoek ook op namen gestuit die horen bij voetballers die zich inzetten voor nazi-Duitsland. "Ja, dat krijg je bij historisch onderzoek. We hebben namen die horen bij voetballers die dienst hebben genomen in de Waffen-SS en later gesneuveld zijn aan het zogeheten oostfront in Rusland."

De sporthistoricus noteert ook de namen van de foute voetballers. "Maar zij worden niet geëerd. Voetbalmonument.nl is voor de sporters die onschuldig slachtoffer zijn van de oorlog of hun leven hebben geofferd voor onze vrijheid."

Goed dat voetballers niet vergeten worden.

Jan Herberts was een fanatieke Vitesse voetballer. Daarom is het geschilderd portret ook in het shirt van zijn club.

Het verlies is nog altijd een open wond voor de familie. De nu bijna 90-jarige Corrie Herberts is met Jans broer getrouwd. "Zijn dood heeft voor veel verdriet gezorgd", vertelt zij. "Wij hoorden rond de verjaardag van zijn moeder dat Jan doodgeschoten was. Vooral voor zijn ouders was het zwaar. Na de oorlog zijn zij ook vaak naar herdenkingen in Kamp Vught geweest."

"Tegenwoordig gaan wij ook nog. Vorig jaar kon dat niet door corona, maar dit jaar hopen wij wel te gaan. Zo'n monument op internet is goed en belangrijk, want de slachtoffers mogen nooit vergeten worden."