IJsdansers Chelsea en Sherim mogen naar het WK en dat is heel bijzonder

Het ijsdanspaar krijgt veel steun van het thuisfront, maar vanwege corona is dat vooral op afstand. "Wat ik knap vind, is dat ze de discipline heeft om door te zetten. Bij tegenslagen, vallen op het ijs, litteken op de kin of een hersenschudding is ze binnen een paar weken weer terug op het ijs", zegt Andre Verhaegh, de trotse vader van Chelsea.

Hij vindt het jammer dat hij niet bij de wedstrijden kan zijn. "Vroeger gingen we mee naar elke wedstrijd. Dan hebben we ook nog even tijd met haar. Nu hebben we geen enkele wedstrijd in het echt gezien. Gelukkig zijn er wel livestreams. Maar dat is toch anders dan als je aanwezig bent en na de wedstrijd een knuffel kunt geven."

Dat Chelsea uitkomt op het WK kunstrijden is erg uniek, beaamt Jeroen Prins. Hij is ijsdansspecialist bij de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond (KNSB). "De laatste keer dat wij een ijsdanspaar naar het WK hebben gestuurd is 37 jaar geleden, in 1984. Dat waren Amerikanen met een Nederlands paspoort." Daarvoor was het in de jaren 60 en 70.

'We gingen voor het EK'

Chelsea en haar schaatspartner Sherim hadden dit dan ook totaal niet verwacht. "We gingen voor het Europees kampioenschap", vertelt ze tijdens een videogesprek bij haar ouders in de woonkamer. Maar het duo scoorde steeds meer punten. "Toen hadden we in een keer genoeg punten voor het WK".

"Ik heb enorm respect voor ze hoe ze dit hebben gedaan. Met hun vorige trainer zijn ze tot een zekere basis gekomen. Dus ze moesten in het buitenland zoeken om verder te komen", zegt Prins daarover. Het duo is uiteindelijk uitgeweken naar Finland. Daar trainen ze met een Italiaanse coach tot aan het WK in Stockholm op 22 maart.

"In Finland is deze tak van sport, het ijsdansen, veel groter dan in Nederland. Finland heeft daar echt in geïnvesteerd. Ze komen daar veel verder dan in Nederland en kunnen ook een hoger niveau behalen. Nederland is geen ijsdansland", legt vader Andre uit.

Alleen op het WK

Chelsea en Sherim hebben het druk zat in Finland. "Gisteren ballet, dans en yoga en ook veel op het ijs staan", legt Chelsea uit. Het duo is in Nederland het enige ijsdanspaar. In Finland zijn er veel meer. "We leren daarom al zoveel door alleen al naar hen te kijken.

Dat het duo in Finland en straks in Stockholm op het WK alleen staat, vinden ze jammer. Sherim: "Natuurlijk heb je liever dat je ouders en je familie erbij zijn. Maar het is dealen met wat je hebt. Je zult het er mee moeten doen."

Bij het ouderlijk huis van Chelsea is een hele wand met foto's en prijzen. Haar moeder Esther laat een aantal foto's zien: