Shorttrackster Michelle (16) schrijft graag haar eigen Velzeboer-verhaal

Het is vrijdagmorgen 08.00 uur als Michelle haar ijzers al onder gebonden heeft en in een dikke jas op het ijs staat op de Vechtsebanen. Bijzonder wel, zegt ze zelf. "Als ik mijn ouders niet had, dan was ik hier nooit geweest. Dan had ik met de trein gemoeten en dat is moeilijk, want ik ben totaal geen ochtendmens, haha."

Maar sowieso had ze zonder haar familie waarschijnlijk niet aan shorttrack gedaan. "Mijn vader heeft ons van jongs af aan op schaatsbaan gezet. Zonder mijn vader was ik ook niet bij deze sport gekomen, want het is niet heel bekend. Al wordt het wel steeds bekender."

'Potentie om ver te komen'

Het is maar goed dat dat gelukt is, want Velzeboer pakte ook al prijzen. Bijvoorbeeld vorig jaar nog zilver op de Jeugd Olympische Spelen. Haar trainer, Niels Kerstholt, is oud-shorttracker en denkt dat Michelle een potentiële topper is.

"Ze heeft het souplesse en makkelijke rijden in zich, daarnaast is ze heel explosief. Ze houdt van gezellig kletsen, maar als ze eenmaal moet sprinten gaat er een knop om en wordt ze een beest. Dat zie je ook wel, want ze heeft al prijzen gepakt op internationaal toneel. Sporters die dat kunnen op die leeftijd, hebben potentie om ver te komen."

Trainer Niels Kerstholt. Foto: Omroep Gelderland

Nationale team?

En ze wil haar weg doorzetten. Op dit moment is de jongste Velzeboer druk met het halen van haar diploma op het vwo, als ze daarmee klaar is wil ze naar Heerenveen, waar haar zus ook woont. Daar hoopt ze ook in het nationale team terecht te komen. "Heerenveen is toch het schaatshart van Nederland. Vanuit daar start alles wat je later kan bereiken. Wat dat is? Ik hoop de Olympische Spelen natuurlijk, maar ik kijk niet zover vooruit."

Haar trainer denkt dat het nationale team misschien wel sneller komt voor Michelle dan gedacht. "Je ziet gewoon op het wereldtoneel dat heel veel rijders het moeilijk hebben in de bochten, dat is bij Michelle anders. Ik vind ook dat ze dat makkelijker doet dan de rest van het nationale team, ik zie dus hele mooie kansen."

Michelle Velzeboer in actie op het ijs. Foto: Omroep Gelderland

Maar mocht ze dat halen, betekent dat niet dat het leren verleden tijd wordt. "Ik kan goed leren en ga dus wel door met studeren, dat heb ik nodig ook als afleiding van het shorttrack. Maar natuurlijk zal het schaatsen belangrijker gaan worden dan het leren."

'Met z'n allen voor de televisie'

Dit weekend zit Michelle in ieder geval met haar familie voor de televisie om haar zus Xandra aan te moedigen op de WK in Dordrecht. "De hele dag voor de televisie met zijn allen. Mijn moeder is dan heel zenuwachtig, dat merk je wel. En ik? Ook wel met spanning hoor, maar ik weet wat ze kan en heb vertrouwen in haar kunnen. Ik hoop dat ze met een medaille terugkeert, maar als ze dat niet doet ben ik ook trots hoor."

Inmiddels weten we dat het Xandra gelukt is om sowieso één medaille te pakken. Het lijkt een kwestie van tijd dat Michelle haar zus achterna gaat. "Ik hoop dat het zo snel mogelijk lukt", lacht Michelle.

