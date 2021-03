Het riool in Arnhem doet mee in de Europese top (en dat is geen grap)

Erik Laurentzen werkt voor de gemeente Arnhem en is apetrots op het riool. "Dit is uniek in Nederland. Arnhem was de eerste stad in Nederland met moderne riolering. Dat was hier extra nodig, omdat de oude Arnhemse buitenwijken in een heuvelachtig landschap liggen. Zeventig procent van het regenwater komt op één punt terecht en dat is bij de Zijpse Poort. Vanaf daar moet het water dus zo snel mogelijk afgevoerd worden naar de Rijn."

Aanleg Arnhems riool. Foto: Gelders Archief

Glibberige goot in gemetselde boogconstructie

Soms neemt Erik bezoekers mee in het Arnhemse riool. Zij krijgen een speciaal pak, laarzen en handschoenen aan en zakken dan aan een kabel af in een authentieke rioolput. Vervolgens loop je door een glibberige, smalle goot gevuld met rioolwater dat afkomstig is van de bovengelegen huizen. Bukken is niet nodig. De gemetselde boogconstructie uit de negentiende eeuw is manshoog.

Aanleg Arnhems riool. Foto: Gelders Archief

Hoogteverschillen overbruggen

De goot mondt uit in een put. Volgens Eric is dat één van de unieke kenmerken van het Arnhemse riool. "Door het heuvelachtige landschap van Arnhem moeten hoogteverschillen overbrugd worden om het rioolwater soepel te laten afvloeien naar de Rijn. Dat zie je ook in Parijs, maar niet in andere Nederlandse steden. De constructie is 150 jaar oud, maar functioneert nog altijd uitstekend."

Ondergronds cultuurhistorisch erfgoed

Tegenwoordig komt het rioolwater alleen nog bij extreme regenval uit in de Rijn. Normaal wordt het water naar een zuiveringsinstallatie gepompt. Op dit moment zijn er renovatiewerkzaamheden aan de gang in het Arnhemse riool. Erik benadrukt dat ook het riool een stukje cultuurhistorisch erfgoed is, maar dan onder de grond. "Ook dit is een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Bedenk dat er veel minder dodelijke ziektes zijn sinds we riolen hebben."

Ridders met Erik Laurentzen. Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre dalen vanavond in een kort tv-programma bij Omroep Gelderland af in het unieke Arnhemse riool. Ze houden hun nette kostuum met stropdas aan, maar krijgen daar wel een speciaal pak overheen. Erik Laurentzen leidt ze rond en vertelt vol passie over het ondergrondse erfgoed.

De uitzending is hieronder alvast te zien.