Wat gebeurt er allemaal in de Walburgiskerk van Arnhem?

Theo is apetrots op zijn kerk. “Dit is de oudste kerk van Arnhem. Gebouwd in 1315 door graaf Reinald I van Gelre. Pas een eeuw later gaf zijn verre achterkleinzoon opdracht voor de bouw van de Sint-Eusebiuskerk. Deze plek is dus enorm belangrijk voor de geschiedenis van Arnhem. De Walburgiskerk is echt prachtig.”

Oorlogsmuseum

De kerkzaal is tegenwoordig in gebruik als ruimte voor tentoonstellingen. De afgelopen twee jaar had Museum Arnhem de kerk in gebruik. Binnenkort richt het Arnhems Oorlogsmuseum '40-'45 uit Schaarsbergen de kerkzaal in voor een tentoonstelling.

Theo de Rijk heeft bedongen dat het karakter van de kerk behouden blijft. “Wat er ook wordt tentoongesteld, het moet passen binnen de sacraliteit van de Walburgiskerk.”

Lodewijk Napoleon en John Frost

Theo geeft een rondleiding in de torens van de Walburgiskerk. Bouwvakkers lopen af en aan over nieuwe galerijen en langs middeleeuwse muren. Zij creëren hier zes residenties waar bezoekers langere tijd kunnen verblijven. Ieder appartement krijgt een ander thema dat te maken heeft met de Arnhemse geschiedenis.

Eén residentie is gewijd aan Lodewijk Napoleon. Deze broer van de Franse keizer was vier jaar koning van Holland (1806-1810) en gaf de Walburgiskerk terug aan de katholieken. In de tijd dat Nederland een protestantse republiek was, deed de kerk dienst als wapenarsenaal. Andere thema's die terugkomen in de torens zijn de graven en hertogen van Gelre en John Frost.

Tekst gaat verder onder de foto.

Lodewijk Napoleon Residentie. Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre brengen maandagavond in hun programma op TV Gelderland een bezoek aan de Sint-Walburgiskerk. Ze beklimmen de wenteltrap in één van de torens en bekijken de werkzaamheden aan de residenties.

Theo de Rijk is een enorme liefhebber van de Gelderse geschiedenis en heeft grootse plannen met zijn kerk. Misschien krijgen de Ridders een tipje van de sluier.

De uitzending nu al kijken? Dat kan via Uitzending Gemist: