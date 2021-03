Gebakjes, frikandellen en ijsjes van Vitesse op komst: bekerfinale leeft nu al

Gerrit-Jan Beumer van snackbar 't Beumertje aan de Zaslaan baarde vier jaar geleden opzien met een heuse Vitesse-frikandel in zijn assortiment. Hij creëerde een frikandel in spek met kaas en wat barbecuesaus voor de donkere strepen. En die speciale snack sloeg aan. "Ik verkoop hem nog steeds", lacht Beumer. "En hij doet het goed."

De Vitesse-frikandel uit 2017. Foto: Omroep Gelderland

Nu Vitesse opnieuw de eindstrijd van het bekertoernooi heeft bereikt, wil Beumer weer iets proberen. "Ik heb al een softijsje uitgedacht met zwarte en gele saus eroverheen", verklapt hij. "De frikandel is er nog steeds, maar ik wil nog wel wat meer doen. Ik weet alleen nog niet wat het zal worden. Daar ben ik nog druk over aan het nadenken."

Christiaan Stienstra van patisserie Christiaan, met vestigingen in Arnhem en Velp, kan amper wachten tot het 18 april is. De grote geel-zwarte taart die in 2017 in de etalage te zien was, keert sowieso terug. "En we maken een speciaal gebakje voor Vitesse om iedereen een beetje enthousiast te krijgen en vast wat sfeer te creëren", zegt Stienstra.

In 2017 stond deze grote Vitessetaart in de etalage bij de patissier.

Patisserie Christiaan vervaardigde rondom de vorige bekerfinale een echte Vitesse-taart. Foto: Omroep Gelderland

Dit weekend wordt het gebakje vast vervaardigd, als proef voor hij echt in de winkel komt te liggen. "Zo vaak haalt Vitesse de finale niet, dus we moeten de club echt aanmoedigen. Ik denk dat er een tropische verrassing in het gebakje komt, want Vitesse heeft heel wat tropische voetballers in de ploeg rondlopen."

Stienstra erkent dat de detailhandel wel wat extra inkomsten kan gebruiken. Veel winkels zitten al maanden dicht of zijn inmiddels weer beperkt open. "Wij hebben het geluk gehad dat we steeds open mochten blijven, dat gaf ons wat ruimte om vast creatief door te blijven denken. Maar het is goed als we met z'n allen ons best doen de klanten enthousiast te maken."

Gedurfde tatoeage

Wie zeker niet in actie komt richting 18 april, is Oscar Schutter. In aanloop naar de finale tegen AZ in 2017 liet hij vast een tatoeage zetten met de datum van de wedstrijd en een zeearend die de beker pakte. Gelukkig voor Oscar pakte het goed uit, maar hij durft niet nog eens zo'n stunt uit te halen.

De Vitesse-tatoeage van Oscar Schutter. Foto: Omroep Gelderland

"Nee, nee, nee, echt niet", lacht Oscar. "Bij de vorige finale hield ik er bijna een hartaanval aan over, omdat het zo spannend was en Vitesse nog niet scoorde. Toen Vitesse de laatste maanden richting de finale ging, riepen mijn vrienden natuurlijk allemaal dat ik weer een tattoo moest laten zetten. Maar dit keer is iemand anders aan de beurt!"

Oscar is ook niet helemaal gerust op een goede afloop, geeft hij toe. "Tegen Ajax is natuurlijk een ander verhaal dan tegen AZ. Ik wil het risico niet nog een keer lopen om al een tattoo te laten zetten. Misschien laat ik de nieuwe datum erbij zetten als ze winnen, maar vooraf doe ik niets. Wat mijn vrienden me ook bieden."

