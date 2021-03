Een winkel beginnen midden in coronatijd, Lotte (20) durft het aan

"Het is echt heel spannend", zegt Lotte. "Het is wel een risico dat je neemt. Gaat het lopen, komen er genoeg klanten of komt er weer een lockdown."

Juist door corona kreeg Lotte de kans om een winkeltje te beginnen. "Mensen durfden dit pand tijdens deze coronaperiode niet te huren. Ik durfde de stap wel te maken en so far so good."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Even heeft Lotte wel getwijfeld of ze de stap durfde te zetten. "Dat ging wel door mijn hoofd. Moet ik dit wel doen en kan ik niet beter even wachten? Maar ik weet zeker als ik langer had gewacht, dan was dit winkelpand weg."

281 Gelderlanders nemen de sprong

Vorig jaar waagden in Gelderland 281 ondernemers de sprong. Het gaat dan om 'non-food detailhandel', zoals een schoenenwinkel of een boekhandel. Het is een daling van vijftien procent vergeleken met 2019. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) die Omroep Gelderland opvroeg. Zelfs in de eerste twee maanden van dit jaar, met de winkels dicht, schreven toch nog 50 starters zich in bij de KvK.

Lotte zou in december haar winkeltje voor tweedehands kleding en cadeautjes openen in Nijmegen, maar op die dag begon de harde lockdown en werden alle winkels gedwongen de deuren te sluiten. "Het klinkt gek, maar het gaf mij ook wel een klein stukje rust", vertelt Lotte. "Zo kon ik in die periode nog even de puntjes op de i zetten, dus ergens was die rust wel fijn."

'Ik vind het heel dapper'

Nu mag ze eindelijk haar eerste klanten in haar winkeltje ontvangen. "Ik vind het zo leuk", zegt Lotte trots. "Je weet niet hoe mensen gaan reageren, maar ze vinden het super leuk. Ook al zijn het er maar twee per keer."

Vriendinnen Anneliese van der Meijde en Nienke Nijskens zijn deze zaterdagmiddag in de winkel van Lotte te vinden. Ze bewonderen de stap van de jonge onderneemster. "Ik vind het heel dapper", zegt Anneliese. "Ik ben niet zo zakelijk ingesteld, dus ik weet niet wat er allemaal bij komt kijken, maar ik weet wel dat ondernemers het in deze tijd heel moeilijk hebben."

Dromen over helemaal open zijn

Lotte is blij dat ze nu echt klanten op afspraak in haar winkel mag ontvangen. "Mensen komen een half uurtje en nemen redelijk wat mee", zegt Lotte. "Dat is een hele stap vooruit met wat hiervoor mocht. Voorlopig is dit fijn."

Ze droomt ervan om haar winkel helemaal open te kunnen gooien. "Tuurlijk wil je het liefste helemaal open. Dat is ook het beste voor je inkomen."

Zie ook: Lotte wilde haar winkeltje openen, maar toen kwam de lockdown