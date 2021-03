'Een langzame, pijnlijke dood', dat wenst een Arnhemse politicus alle SGP'ers toe

Aanleiding voor de post van Verdijk is dat hij in het verkiezingsprogramma van de christenen las dat zij het homohuwelijk af willen schaffen. Als lokaal politicus moet je je daar niet heel uitgesproken over uitlaten, meende hij. Dus richtte hij zich tot het gebed.

De Facebook-post van Peter Verdijk. De tekst gaat daaronder verder.

Peter Verdijk van Arnhem Centraal op Facebook. Foto: Facebook Peter Verdijk

Inmiddels is de post van Verdijk dus verwijderd en heeft hij in een ander bericht zijn excuses aangeboden. Zijn schrijven was op zijn minst onhandig maar vooral ongepast, zegt hij nu. Verdijk zou hebben gehandeld vanuit emotie en woede omdat het over iets gaat wat hem in zijn persoonlijke levenssfeer zou raken.

Zijn partij Arnhem Centraal is sinds afgelopen week in gesprek met GroenLinks, VVD en PvdA om toe te treden tot de coalitie nadat deze partijen D66 buiten de deur hebben gezet.

'Domme actie'

Fractievoorzitter Lea Manders erkent de fout die Verdijk enkele weken geleden zou hebben gemaakt en noemt het een 'domme actie'. "Puur vanuit emotie op internet gezet in het holst van de nacht. Het is verwijderd en er zijn openbare excuses aangeboden. Daarmee is voor ons de kous af."

