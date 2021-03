Dit kun je nú al doen in de strijd tegen de jeukrups

Tot 2018 zorgde de eikenprocessierups vooral lokaal voor overlast. In Lichtenvoorde ging de avondvierdaagse niet door, op schoolpleinen in de regio waar eikenbomen stonden moest worden ingegrepen en het meldpunt in de Achterhoek kon het aantal meldingen nauwelijks meer behappen. Het jaar erna steeg de overlast echter naar een kookpunt en ging het los in grote delen van Nederland.

Maart is net begonnen en de eikenprocessierups laat zich nog nauwelijks zien, want de eitjes zijn nog niet uitgekomen. Het is echter stilte voor de storm. Binnenkort zullen de rupsen hoog in de eik zitten, ver buiten het zicht van de buurt. Zodra ze tevoorschijn komen is de plaag een feit en verspreiden de haartjes zich in razend tempo door de lucht - ook naar plekken waar helemaal geen eiken staan.

Rupsen klimmen op en neer op een boom. Foto: ANP

Wat kun je nu al doen, om de overlast straks enigszins te beperken? Weinig, zegt Silvia Hellingman. Ze doet al jaren onderzoek naar de eikenprocessierups en heeft de verspreiding van het beestje door Nederland met eigen ogen waargenomen. "In deze tijd van het jaar zijn er vogeltjes die het voorzien hebben op de eitjes, zoals het winterkoninkje", zegt ze. "Maar die zijn nu niet massaal aanwezig. Zodra de rupsen uit de eitjes komen, pakken veel vogels, spinnen en roofvliegjes ze. Maar de vogels kunnen niet al het werk doen."

Gebrek aan biodiversiteit

De belangrijkste ingreep van de mens is een zachte: biodiversiteit aanbrengen in het landschap. Want de enige reden dat de eikenprocessierups zo kon oprukken, zegt Hellingman, is het gebrek aan diversiteit in de natuur. Door een te grote eenzijdigheid in weiden, bossen, parken en straten krijgen niet alle vogels en insecten een kans zich te vestigen in een omgeving en kan een plaagdier als de rups meters maken.

Hellingman is fel gekant tegen hard ingrijpen door buurtbewoners. De schrik slaat haar om het hart als ze hoort dat mensen kokendheet water op bomen spuiten om eikenprocessierupseitjes te vernietigen. "Dat lijkt een trend geworden, maar ik vraag mensen het alstublieft niet te doen. Je doodt dan namelijk ook de zachte vlindereitjes, de spinnen, de mijten, de wantsen: alles wat er in zo'n boom zit. Je neemt met het 'slechte' ook het goede mee."

Silvia Hellingman doet al jaren onderzoek naar de eikenprocessierups. Onlangs trof ze voor het eerst geparasiteerde processierupseitjes aan. Daarin groeien geen eikenprocessierupsen, maar sluipwespen. Zij zorgen ervoor dat het aantal processierupsen afneemt.

Ze vertrouwt erop dat gemeenten en rupsenbestrijders inmiddels wijs genoeg zijn om de juiste keuzes te maken. "Je moet ervoor zorgen dat je nestkasten op orde zijn en als beheerder gebruikmaken van wat de natuur je biedt", benadrukt ze. Haar advies is dan ook vooral gericht aan lokale overheden. "Zorg voor biodiversiteit, zet nematoden uit als natuurlijke bestrijding en pas je maaibeleid aan, zodat de haartjes zich minder verspreiden."

Waarschuw de gemeente

Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen drukt iedereen op het hart scherp en alert te zijn. "Waarschuw de gemeente meteen zodra je de rupsen ziet", zegt hij. Meerburg breekt een lans voor samenwerking tussen gemeenten, rupsenbestrijders en burgers. "We zagen eerder al dat afspraken tussen de gemeente en aannemers goed werken. Wanneer de bestrijders een gebied behandelen, kunnen ze ook bomen van particulieren meenemen. De particulier betaalt daar zelf voor. Het voordeel is dat zo'n gebied dan in één keer wordt leeg geveegd en er geen haarden achterblijven. Gemeenten doen er goed aan hun inwoners nu vast op de hoogte te brengen dat ze die optie straks hebben."

En dan die ecologische diversiteit. Ook Meerburg zet het met stip op één als maatregel tegen de rups. "Als er een groen evenwicht is, kun je voorkomen dat het uit de hand loopt. Je kunt er daarmee zelf voor zorgen dat er voldoende predatoren naar je tuin komen, vijanden van de rups. Als je voldoende nestkasten aanbrengt, zorg je op de langere termijn voor een goede habitat voor de vogels."

Financiële problemen

De coronacrisis heeft indirect invloed op de eikenprocessierups, denkt Meerburg. "Ik maak me wel wat zorgen over de berichten dat het water veel gemeenten aan de lippen staat, in financieel opzicht", zegt hij. "Ik vrees dat er gemeenten zijn die zeggen: alles goed en wel met die rups, maar daar is nu even wat minder geld voor beschikbaar. De grote plaag was in 2019 en vorig jaar viel het wat mee. Maar als gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor plaagdieren, dan zie je dat de beestjes daar volop van profiteren."