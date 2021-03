-6,8 graden gemeten in Deelen en er wordt ook weer geschaatst

In 2013 was het nog een stuk kouder. Toen werd op 13 maart in het Limburgse Ell een temperatuur gemeten van -13,3 graden. Aan de grond zakte het kwik zelfs tot -17 graden.

Het kan in de periode vanaf 6 maart dus nog flink koud zijn. Voor 2013 kwam het meerdere keren tot (zeer) strenge vorst. In 1971 noteerde weerstation Wageningen op 7 maart -18,7 graden.

In 1899 was het is maart helemaal bijzonder laat koud. Op 24 maart werd toen -11,8 graden in De Bilt gemeten en -14,0 graden in Winterswijk, de meest late strenge vorst ooit.

De komende nachten wordt het een stuk minder koud, zo is de voorspelling. Er worden lagere minima verwacht, maar het blijft vriezen.

Schaatspret

In Winterswijk kan er na de hele koude nacht ook weer worden geschaatst.

