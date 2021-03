'Dit is broddelwerk', zegt expert over peiling van gemeente Ermelo

Zo hoeft de gebruiker alleen maar een postcode in te voeren om te stemmen. Daarbij hoeft zelfs geen huisnummer worden ingevuld, dus dezelfde postcode (combinatie van vier letters) kan meerdere keren gebruikt worden. "Dit is Broddelwerk. Dit lijkt niet op een serieuze peiling", zegt security en privacy-expert André Koot. Hij is werkzaam voor SonicBee, een Nederlands consultancybedrijf. "Dit is meer een mogelijkheid om je mening te uiten, dan dat het een peiling is."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zo gepiept

Dat de poll gemakkelijk gemanipuleerd kan worden, hebben ook de mensen door over wie de dossiers gaan, zoals bijvoorbeeld horeca-ondernemer Casper Meijbaum. Hij ging failliet en raakte alles kwijt doordat hij stelselmatig werd tegengewerkt door de gemeente Ermelo en met name door de onlangs opgestapte burgemeester Baars.

Casper is daarover in het gelijk gesteld door de rechter. Op Facebook post hij enthousiast, alsof het om een talentenjacht gaat: "Stem alstublieft op onderzoek naar mij dossier." Om daar vervolgens aan toe te voegen: "Zoals blijkt kan je meerdere malen stemmen, zo gepiept. Alvast mijn dank!"

Schofferend

Cora van Eijsden, secretaris van de Stichting Doeh, kijkt met leedvermaak naar de poll van de gemeente. Ook Stichting Doeh heeft juridisch vaak de degens gekruist met de gemeente. Onlangs won de stichting nog een rechtszaak waarbij de gemeente nog eens verplicht wordt een onderzoek te doen naar de stankoverlast van eendenslachterij Duck-To.

Laatstgenoemde is ook een van de zogenoemde 'hoofdpijndossiers'. "Dit is toch een lachertje", zegt Cora. "Dit is geen vertrouwen herstellen." Ook vraagt de stichting zich af wat deze poll allemaal heeft gekost. Daartoe hebben ze vragen gesteld aan de gemeente.

"Er is in totaal een budget van 35.000 euro voor het onderzoek naar de dossiers. Op deze manier is dat snel op. Dit is schofferend naar de burgers die al jaren in de problemen zitten. We voelen ons door deze enquête niet serieus genomen."

Burgers niet serieus genomen

Met het postcodeboek van Ermelo erbij kun je de hele dag door stemmen. Security- en privacy-expert Koot laat zien dat je zelfs met een willekeurige postcode uit Amsterdam of Meppel kan meestemmen. "Hiermee neem je de burgers eigenlijk niet serieus", zegt hij.

"Digitaal stemmen is natuurlijk sowieso een groot probleem bij de overheid. Moet je stemmen met DigiD of iets anders. Tot nog toe is er geen oplossing voor digitaal stemmen. Dus mijn voorstel zou zijn als je het serieus neemt, laat alle burgers een papiertje invullen. Er hoeft geen handtekening onder, er hoeft geen naam onder. Je weet dat het verstuurd is naar de inwoners van de gemeente. That's it. Kost ook geld, maar minder."

De suggestie om dat op 17 maart te doen, vindt Koot een goede. "Dat zouden ze zeker 17 maart kunnen doen. Dan zijn ze in een keer klaar. In een keer een hele peiling met alle mensen die stemmen. Wat vind je van deze dossiers?"

Offline

Uiteraard hebben we de gemeente Ermelo om een reactie gevraagd, zowel telefonisch als per mail, maar die is tot op heden nog niet gekomen. Wel is de poll inmiddels offline gehaald. Volgens de gemeente wegens technische problemen.

