NEC-uitblinker Barreto wil nog een jaar door

De 36-jarige Paraguyaan ispeelde tegen Helmond Sport zijn derde wedstrijd binnen een week voor NEC. En hij blonk opnieuw uit. "Ik voel mij goed. We moeten focussen dit seizoen, want we moeten nog langer door. Maar als ik nog een jaar door kan, waarom niet? Ik wil het team helpen, dat doe ik graag. Ik voel me fit."

Drijvende kracht

De routinier was de drijvende kracht van de ploeg die met 7-0 uithaalde uit tegen Helmond Sport. "Ja, ik probeer altijd competitief te zijn. Het werd makkelijker toen het elf tegen tien was, maar we speelden ook harstikke goed. We hadden veel balbezit en dat was moelijk voor de tegenstander."

Foto: Omroep Gelderland

En Barreto maakte ook zijn eerste doelpunt van dit seizoen. "Ja, er kwam een corner en die was echt goed. En ik kon hem maken. Daar ben ik heel blij mee."

Sterke wedstrijd van Proper

Dirk Proper scoorde niet, maar speelde wel een uitstekende wedstrijd. "Het was natuurlijk ook makkelijk, omdat zij een man minder hadden. Mijn taak is het dan om het spel te verplaatsen. Ik denk dat dat bij vlagen wel aardig ging. Maar 7-0, dat is lekker. Je ziet dat we de afgelopen periode al meer kansen creëren, dat vind ik een positieve ontwikkeling."

Dirk Proper speelde een prima wedstrijd Foto: Omroep Gelderland

En NEC schreef historie met de 0-7 uitslag. "Ja, ik hoorde dat het de grooste uitoverwinning ooit is. Vorige keer was tegen Telstar. En nu dus tegen Helmond Sport, dat is leuk."