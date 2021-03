Kerk en theater weer even gevuld tijdens de verkiezingen

En daar houdt het nog niet op. “We hebben ook een mobiel stembureau waarmee we langs de verzorgingstehuizen gaan”, vertelt wethouder Wim Willems. “En in het stadhuis hebben we plek voor mensen met een visuele beperking.”

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Een stembureau moet in coronatijd aan een aantal extra voorwaarden voldoen. Zo moet er voldoende oppervlakte zijn anderhalve meter afstand te kunnen houden. Ook is een aparte ingang en uitgang een vereiste en moet de locatie toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

De Grote Kerk voldoet aan al die voorwaarden, tot grote vreugde van koster Sandra Dijkstra. “Daar ben ik zeker heel blij mee. Want er is eigenlijk helemaal niets. We hebben alleen de kerkdiensten, maar dat gaat alleen via een livestream. Dus het is heel fijn dat er toch nog even iets gebeurd in de kerk.”

