Burgers voelen zich niet gehoord: 'Als overheid hebben we wel wat uit te leggen'

Martin van Wilden krijgt als de plannen doorgaan zes windmolens praktisch bij hem in de achtertuin. De maximale tiphoogte van de turbines is 270 meter. "Er ligt nu een voorontwerp bestemmingsplan, maar dat past in onze ogen niet in het gebied." Van Wilden en andere omwonenden geloven dat de molens te dicht bij hun huizen staan.

Martin van Wilden in De Week van Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Van Wilden heeft zich met omwonenden verenigd in de werkgroep Tegenwind. Zij hebben het idee dat van hun zorgen en bezwaren niets is meegenomen in het plan. "We hebben een aantal keuzevarianten besproken. Daar hebben we anderhalf jaar over gedaan, maar in de laatste bijeenkomst bleek dat alles allang vastlag in contracten waar wij geen inzage in hebben."

Voor Van Wilden was de kous daarmee af. "Als je een jaar lang voor jan joker zit te praten heeft het weinig zin".

Burger laten meebeslissen

Het voorbeeld uit Culemborg is herkenbaar voor aspirant SP-kamerlid Sarah Dobbe. "Dat zien we landelijk in de politiek ook wel. Als je kijkt naar de toeslagenaffaire, die ouders die trokken al jaren aan de bel maar werden al die tijd niet gehoord."

Bekijk het fragment uit De Week van Gelderland. De tekst gaat daaronder verder.

"Als overheid hebben we wel wat uit te leggen", begint aspirant VVD-kamerlid Erik Haverkort. "Als overheid moet je het lef hebben om de dialoog aan te gaan, zodat onduidelijkheden naar voren komen." Volgens de VVD'er moet de overheid al in een eerder stadium de burger laten meebeslissen.

"Kijk naar beleid waar mensen wat aan hebben. Kijk naar het isoleren van huizen", oppert Dobbe. "Die windturbines, daar profiteren bedrijven van, maar mensen nauwelijks. Maar als je zonnepanelen op een dak gaat leggen kun je de energierekening omlaag brengen. Als je dan windmolens op zee zet en je hebt dan nog wat nodig, ja dan kan je naar dit soort oplossingen kijken."